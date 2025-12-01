Subsecretario Ramos descarta que exista “crisis en nuestras fronteras” con Perú y apunta a “un problema concreto”

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió durante la mañana de este lunes a la situación en la frontera con Perú descartando que exista una crisis en las fronteras y apuntando a que hay “un problema concreto”.

En conversación con Radio ADN, es que el subsecretario abordó la situación luego de que el país vecino decidiera militarizar su frontera, señalando que “no hay una crisis en nuestras fronteras, hay control de la frontera, hay reducción de la migración irregular y tenemos un problema concreto en la franja entre el complejo Santa Rosa y el complejo Chacalluta, que son personas que quedan ahí, que no logran transitar hacia el Perú”.

Ramos detalló que durante el domingo, habían 12 personas en esta situación, 7 hombres, 3 mujeres y 2 niños, mencionando que “es importante que esas personas vayan al Servicio Nacional de Migraciones y regularicen su permiso para poder pasar hacia Perú, o vayan al Consulado Peruano en Arica y obtengan el permiso de Perú para poder transitar hacia su frontera”.

“Nosotros tenemos que ocuparnos del problema, lo estamos haciendo, pero al mismo tiempo, basado en evidencia, le puedo decir que no tenemos nada distinto en nuestros complejos fronterizos en la zona norte, si el cambio de estatuto que está haciendo Perú”, agregó el subsecretario.

Respecto a la situación de estas personas, el subsecretario añadió que es “un problema puntual, y son casos bien excepcionales”, a la vez que mencionó que “pueden ser inmigrantes irregulares de Venezuela, de otro país, de Ecuador a veces, o que le falta una documentación, o que no logran la autorización del Perú, y tampoco nosotros podemos permitirle su reingreso a Chile”.

El subsecretario además se refirió a la reunión virtual entre las autoridades chilenas y peruanas para tratar el tema fronterizo que se llevará a cabo durante la mañana de este lunes.

“Esperamos que ahí podamos poner diferentes experiencias en común y ver cómo se resuelven los problemas migratorios más concretos que pueden tener este grupo, que a veces quedan en estado de bastante excepción, que son los que pueden quedar en esta franja entre Perú y Chile, y que necesitamos conducirlos de alguna manera hacia el Perú”, explicó

Ramos finalmente apuntó que a pesar de que no existe una crisis “eso no quiere decir que nosotros no empaticemos con el malestar ciudadano que existe, que es real sobre la migración y lo abrumadora que fue en estos últimos años en Chile. Pero tampoco podemos mezclar todo”.