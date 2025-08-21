Subsecretario Ramos informa de 19 hinchas en recintos hospitalarios en Argentina: “Dos han pasado por quirófano”

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió a los graves incidentes ocurridos durante la noche del miércoles en el encuentro entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en Argentina, señalando que hay 19 personas en recintos hospitalarios en Argentina, dos de los cuales han debido ser intervenidos.

Según señaló Ramos, “Lo que vimos a todos nos conmueve, nos impacta, y lo importante en estas primeras horas después de eventos de violencia de esta magnitud es tener información concreta y oficial de las personas que están tanto en los centros hospitalarios de la provincia de Buenos Aires”.

De acuerdo a lo que detalló “son cerca de cinco centros hospitalarios, donde hay 19 personas de las cuales dos han pasado por quirófano”. Ramos además señaló que por el momento no se tiene información de fallecidos.

Respecto a los detenidos, el subsecretario informó que hay 107 personas detenidas, de las cuales seis son menores de edad.

“Se está logrando identificar a cada una de ellas a través de su RUT, con lo cual poder tener la información oficial y certera de cada una de esas personas para tranquilidad también de las familias que en Chile sabemos hay bastante angustia”, detalló.

“En este momento lo más importante es que se resguarde el debido proceso, que se respeten los derechos de todos nuestros compatriotas”, apuntó el subsecretario añadiendo que el embajador se ha desplegado tanto en hospitales como comisarías para acompañar el proceso.

Finalmente, de acuerdo a lo que detalló el subsecretario ha existido una coordinación entre cancillería y la directiva de Azul Azul con el fin de ver cómo se prosigue durante el día.

“Como les decía estamos conmovidos pero al mismo tiempo desde el primer minuto hemos estado ocupados gestionando que este evento que no queremos ver en ningún tipo de espectáculo deportivo se resuelva con información oficial correcta y conectando a todos los organismos pertinentes para una buena respuesta desde la institucionalidad pública”, cerró.