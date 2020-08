Subsecretario Zúñiga refuerza la importancia de un cambio cultural en la ciudadanía para enfrentar la pandemia y hace llamado a “no bajar la guardia”

“Nos cuesta asumir un cambio cultural. Aún nos queda mucho por avanzar, por ejemplo en el uso de la mascarilla y el distanciamiento social”, indicó esta mañana el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, en Radio Universo, al referirse a lo que ha vivido el país tras la llegada de la pandemia del coronavirus.

“Hemos visto avances, por ejemplo, las personas ya no se ven saludándose de besos, ya no se ven saludándose de mano, pero aun nos queda mucho en avanzar en el uso de mascarilla, que si bien se ocupa, pero se ocupa por debajo de la nariz”, sostuvo.

“Y lo más importante, lo que hemos visto en las últimas semanas con las filas, es el distanciamiento físico”, agregó.

Según destacó esta mañana en Radio Universo, es muy importante que las mismas personas pidan que se respete el metro y medio de distancia para así evitar los contagios, y eso, indicó, ya se está viendo: La semana pasada una persona denunció que en la tienda H&M del mall Casa Costanera el distanciamiento físico no se estaba cumpliendo.

“Y eso habla un poco de este cambio cultural, que nos estamos atreviendo a denunciar a pedir este espacio de metro y medio para evitar contagiarnos, y eso tiene que suceder ojalá lo antes posible”, agregó.

Según indica, es muy importante que este cambio cultural ocurra, puesto que el virus estará presente “en meses de verano y probablemente en el próximo invierno”.

Sobre el emplazamiento que realizó la semana pasada a los jóvenes por no respetar las medidas y realizar fiestas pese a las restricciones y peligros existentes, el subsecretario indicó que confiaba en la generación actual, y esperaba que tomaran conciencia del peligro que significaba no respetar las medias.

“Yo confío en la generación de los jóvenes en el sentido que han mostrado demostrado mucha preocupación, no solamente a propósito de esta pandemia, sino que preocupación de distintas situaciones que ocurren en nuestro país y se mueven por una causa”, indicó. “Ha sucedido mucho en los últimos años, desde la movilización pingüina, y es esa es la actitud que uno esperaría también para esta pandemia”.

Peak de contagios

Sobre si ya se ha pasado el peak de contagios - comparando las cifras actuales con las que tuvo el país en junio - el subsecretario indica que no se debe hablar de promedios.

“Siempre he tratado de diferenciar y no ocupar el promedio, porque es muy distinto la situación que estamos viendo por ciudad”, indicó.

“Tuvimos una peak muy temprano, una ola en Punta Arenas, en Temuco, en Osorno, en Chillán, la tuvimos aquí en Santiago”, explicó. “Y ahora a propósito del gran volumen que tiene la Región Metropolitana en cuanto a habitantes, obviamente este descenso hace que todo el país se vea como que esta cayendo (en contagios), pero aquí el llamado es a no bajar la guardia, y sobre todo en la región del norte del país que siguen creciendo”.

Sobre este punto, el subsecretario hace hincapié en que las regiones de Arica y Atacama se encuentra “con una tasa de incidencia muy muy alta”.

“La situación es muy distinta, por eso yo siempre he hecho el llamado a que no nos quedemos con el promedio nacional, sino que veamos cada una de las realidades. Ocupar el promedio y ocupar que ‘ya pasó la primera ola’ no es un buen mensaje para la ciudadanía”, esto, agregó, tomando en cuenta que personas de todo el país pueden escuchar eso y pensar que se refieren a su realidad de su propia comuna cuando no es así.

Sobre el tema de los exámenes PCR, indicó, se ha avanzado mucho.

“Cada vez que abrimos nuevos laboratorios, incorporando tecnologías más modernas, hemos podido seguir creciendo, en febrero teníamos 1 laboratorio. Hoy estamos cerca de los 28.000 exámenes diarios”, destacó. Además de eso, actualmente entre un 25% y 30% de la muestra son de búsqueda activa de casos.