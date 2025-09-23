Suspenden al director del Servicio de Salud de Concepción en medio de investigación por vínculos con red de narcotráfico

La Subsecretaría de Redes Asistenciales suspendió a Víctor Valenzuela de su cargo como director del Servicio de Salud de Concepción, tras ser vinculado con una persona investigada en el marco de una organización de narcotráfico.

Acorde a radio Biobio, la autoridad fue apartada de sus funciones por un presunto vínculo con un testaferro de una red de tráfico, es decir, quien prestaba su identidad para encubrir operaciones ilícitas.

El artículo del medio citado sostiene que habría facilitado información en el intento de un negocio mobiliario con los investigados por el Ministerio Público.

Valenzuela enfrenta un sumario administrativo y niega haber realizado gestiones irregulares con los implicados en la red delictual.

Desde el Servicio de Salud explicaron que “a objeto de resguardar la trasparencia y objetividad de la investigación sumaria, a indagatoria será conducida por un funcionario externo a nuestra institución, y el Jefe de Servicio estará suspendido preventivamente de sus funciones a contar de esta fecha".

En su reemplazo asumió la subrogancia el doctor Claudio Morales Hidalgo.