Sustraen 7 millones de pesos en robo a sucursal de BancoEstado en La Florida: le quitaron el arma a un guardia

Un robo a una sucursal de BancoEstado se registró durante la mañana de este martes en la comuna de La Florida.

De acuerdo a información preliminar, los hechos se registraron en la sucursal bancaria ubicada en Av. La Florida, cuando un sujeto ingresó al lugar amenazando con un arma de fuego al guardia que se encontraba en el lugar y quitándole su arma.

Tras esto, es que el individuo logró sustraer la cifra de siete millones de pesos para luego darse a la fuga en una motocicleta.

Según detalló el coronel Ignacio Toledo, Prefectura Santiago Cordillera, “al interior de la sucursal esta persona actuó en forma solitaria y al exterior de la sucursal había una persona que lo estaba esperando en una motocicleta”.

Tras esto, es que los sujetos dejaron abandonada la motocicleta en el sector poniente de la comuna, para abordar otro vehículo.

Hasta el lugar llegó personal de Carabineros, quienes se encuentran investigando los hechos para dar con el paradero de él o los responsables.

“No se puede descartar ninguna línea investigativa y no podemos descartar tampoco que efectivamente se trate de una banda organizada y que ya haya efectuado un trabajo pedio para poder ingresar a esta sucursal o que haya efectuado algún robo en otra sucursal”, añadió el funcionario policial.

Respecto al actuar del sujeto, el coronel detalló que este sustrajo la recaudación que tenía la sucursal bancaria y no pudo hacer ingreso al sector de la bóveda.