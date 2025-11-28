BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    TDLC rechaza recurso de reposición presentado por el Mineduc ante reclamo de universidades privadas por aportes estatales

    El dictamen permite “el análisis de la conformidad de ciertos hechos y/o actos con la legislación de libre competencia”, en relación a lo que varias universidades privadas consideran un "sesgo" en la asignación de recursos de parte del Estado.

    Por 
    Lya Rosen
    Foto: Andres Perez

    El Tribunal de Libre Competencia (TDLC) dio a conocer este jueves su rechazo al recurso de reposición que presentó el Ministerio de Educación contra una resolución del mismo organismo, que declaró admisible un procedimiento no contencioso para analizar lo que varias universidades privadas consideran un “sesgo” en la asignación de recursos de parte del Estado, sobre todo después de conocidos los aranceles regulados para 2026.

    En su dictamen, el TDLC afirmó que “esta magistratura es competente para evaluar la correspondencia de hechos, actos o contratos con la normativa de libre competencia, incluyendo aquellos ejecutados o celebrados por entidades públicas, con independencia de su objeto o contenido”.

    Además, reafirmó su facultad para “proponer al Presidente de la República, a través del Ministerio de Estado que corresponda, la modificación o derogación de los preceptos legales y reglamentarios que estime contrarios a la libre competencia”.

    La misma facultad que respecto de la “naturaleza contenciosa subyacente de la petición” la llevó a establecer, respecto del análisis de admisibilidad de los asuntos no contenciosos, que “el ejercicio de la potestad consultiva no impide el análisis de la conformidad de ciertos hechos y/o actos con la legislación de libre competencia”.

    Una respuesta que reafirma la continuidad del proceso que busca analizar si las resoluciones adoptadas por el Ministerio de Educación en torno a dichos aranceles regulados para el próximo año estarían afectando la libre competencia.

    El tribunal abrió este procedimiento a inicios de noviembre, luego de que siete universidades privadas, no pertenecientes al Consejo de Rectores -Autonóma, Bernardo O’Higgins, De las Américas, Mayor, Finis Terrae, Santo Tomás y Central-, acudieran a él tras llegar a la conclusión de que los aportes estatales hacia las instituciones de educación superior podrían configurar eventuales vulneraciones a la libre competencia de parte del Estado.

    Poco después, el lunes 17 de noviembre, el Mineduc, representado por el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, presentó un recurso de reposición contra la resolución que había declarado admisible dicho trámite ante el TDLC.

    Más sobre:Tribunal de Libre CompetenciaMineducUniversidades PrivadasRecurso de ReposiciónAsignación de Recursos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encuesta Criteria: José Antonio Kast alcanza el 51% y Jeannette Jara el 35%

    Amnistía Internacional denuncia que el “genocidio de Israel” contra la población palestina continúa pese al alto el fuego

    José Luis Daza y su crítica al gobierno: “El virus que trajo Boric y sus amigos (...) nuestra sociedad lo rechazó”

    Ascienden a 94 los muertos por el incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

    Gendarmería suspende a seis funcionarios tras fuga de reo desde Colina II y se tramita su retiro: entre ellos el jefe del recinto

    Kast dice que cree la versión del diputado Araya sobre escucha telefónica y valora que haya suspendido su participación en la bancada republicana

    Lo más leído

    1.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    2.
    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    3.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    4.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    5.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Servicios

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Encuesta Criteria: José Antonio Kast alcanza el 51% y Jeannette Jara el 35%
    Chile

    Encuesta Criteria: José Antonio Kast alcanza el 51% y Jeannette Jara el 35%

    TDLC rechaza recurso de reposición presentado por el Mineduc ante reclamo de universidades privadas por aportes estatales

    Gendarmería suspende a seis funcionarios tras fuga de reo desde Colina II y se tramita su retiro: entre ellos el jefe del recinto

    José Luis Daza y su crítica al gobierno: “El virus que trajo Boric y sus amigos (...) nuestra sociedad lo rechazó”
    Negocios

    José Luis Daza y su crítica al gobierno: “El virus que trajo Boric y sus amigos (...) nuestra sociedad lo rechazó”

    Asesores económicos de Jara y Kast vuelven a enfrentarse por recorte fiscal de US$6.000 millones y el gasto social

    Las últimas alertas del saliente gerente general de AFP Habitat sobre los cambios de la reforma previsional a las inversiones

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000
    Tendencias

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Estreno cuesta arriba: la Roja cestera cae ante Brasil en Valdivia en el arraque de las Eliminatorias
    El Deportivo

    Estreno cuesta arriba: la Roja cestera cae ante Brasil en Valdivia en el arraque de las Eliminatorias

    Pellegrini descarta a Isco para el derbi ante el Sevilla: “Han tenido que darle siete puntos de sutura”

    Repasa la caída de Chile ante Brasil por las clasificatorias al Mundial de Básquetbol Qatar 2027

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
    Cultura y entretención

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena

    Amnistía Internacional denuncia que el “genocidio de Israel” contra la población palestina continúa pese al alto el fuego
    Mundo

    Amnistía Internacional denuncia que el “genocidio de Israel” contra la población palestina continúa pese al alto el fuego

    Ascienden a 94 los muertos por el incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

    Trump confirma la muerte de miembro de la Guardia Nacional que fue herida en tiroteo en Washington

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida