Televidentes reportan caída en la transmisión de CHV, CNN Chile y TNT Sports

Una inusual interrupción en la transmisión de su programación habitual tomó por sorpresa a los televidentes, que a eso de las 20.00 horas sintonizaban Chilevisión, CNN Chile y TNT Sports.

Diversas audiencias comenzaron a reportar una repentina caída de señal que afectó simultáneamente a los tres canales televisivos, cuyos estudios y operaciones se encuentran en el complejo de la exfábrica de textil Machasa, en Avenida Pedro Montt, comuna de Santiago.

El primer indicio ocurrió en medio del programa de concursos Cuánto vale el show, cuando la emisión de Chilevisión se detuvo abruptamente.

Chilevisión se reforzará con reconocido y sempiterno rostro para nuevo programa.

En el mismo tenor, las señales de CNN Chile -que a esa hora transmitía CNN Prime- y TNT Sports -con su espacio Todos somos técnicos- también colapsaron, dejando pantallas en negro o con transmisión de repetición de programas.

La situación se replicó en la señal básica del canal deportivo, donde se transmitía en vivo la Liguilla de Ascenso entre Rangers de Talca y San Marcos de Arica. El encuentro sufrió múltiples intermitencias e inconvenientes con las gráficas informativas debido a problemas en la señal matriz, generando molestia entre los espectadores que seguían el partido.

TNT Sports recibe múltiples críticas en redes sociales. Foto: Andres Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Según información publicada por Radio ADN, el corte habría sido provocado por un apagón interno en Machasa ocurrido mientras se realizaban trabajos de mantención en el sistema de aire acondicionado del edificio.

Uno de los efectos más notorios fue la ausencia total del noticiario CHV Noticias en horario prime. En su lugar, los televidentes se encontraron con una pantalla azul que confirmaba la falla técnica y que –al cierre de esta nota- aún se mantiene.

Hasta el momento, ni Chilevisión, ni CNN Chile, ni TNT Sports han emitido una declaración oficial para explicar lo ocurrido.