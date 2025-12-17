SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    “Depende de qué le convenga más a Chile”: Kast habla sobre eventual apoyo a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

    En su primera entrevista televisiva como presidente electo, el republicano abordó el posible respaldo a la exmandataria para el máximo cargo de Naciones Unidas, condicionado a que tenga opciones reales de éxito. “¿Para qué vamos a exponer esa situación a una expresidenta de Chile?”, planteó.

    Por 
    Roberto Martínez

    En el marco de su primer viaje internacional tras imponerse en la segunda vuelta presidencial, el presidente electo José Antonio Kast se refirió por primera vez en profundidad a uno de los temas más sensibles de la agenda política y diplomática: si su futuro gobierno respaldará o no la postulación de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU.

    En entrevista con 24 Horas, el líder republicano evitó definiciones categóricas, pero dejó abierta la posibilidad, subrayando que la decisión estará guiada exclusivamente por el interés nacional.

    Depende. Porque depende de qué le convenga más a Chile”, respondió Kast al ser consultado directamente sobre si sería positivo o negativo para el país que la exmandataria acceda al máximo cargo del organismo multilateral.

    El mandatario electo explicó que esa fue precisamente la línea de la conversación telefónica que sostuvo con Bachelet tras su triunfo electoral, diálogo que derivó en el compromiso de reunirse antes de Navidad.

    Kast destacó el gesto de la expresidenta al llamarlo para felicitarlo, pese a las diferencias políticas históricas entre ambos.

    Ella tuvo un gesto enorme de llamarme para felicitarme a pesar de las cosas previas y de la diferencia evidente que tenemos”, afirmó, vinculando ese tono al clima de mayor apertura que, según dijo, busca instalar en su futura administración para enfrentar los desafíos del país.

    Asimismo, fue enfático en que su eventual respaldo no será automático ni ideológico, y que antes de adoptar una postura definitiva se debe evaluar el escenario internacional.

    Tenemos que garantizar que lo logre”, sostuvo, advirtiendo que una candidatura sin apoyos suficientes o expuesta a un veto en el Consejo de Seguridad podría terminar siendo perjudicial. “¿Para qué vamos a exponer esa situación a una expresidenta de Chile?”, planteó, aludiendo a los riesgos diplomáticos de una postulación fallida.

    En ese sentido, Kast apuntó a la necesidad de analizar la predisposición real de otros países, especialmente de aquellos con poder de veto, y también a la forma en que se han conducido las relaciones exteriores en los últimos años.

    Sin mencionar directamente a la expresidenta, deslizó críticas al manejo diplomático del actual gobierno, señalando que “cuando uno está en un cargo como este, necesita mantener relaciones con todo el mundo, siempre pensando en Chile”.

    El tema fue abordado mientras Kast se encontraba en Buenos Aires, donde sostuvo una extensa bilateral con el presidente argentino Javier Milei, una visita marcada tanto por gestos simbólicos -como la difundida imagen de ambos con una motosierra- como por conversaciones de fondo sobre inversión, comercio y coordinación regional.

    Reunión con Milei

    Más allá del debate sobre Naciones Unidas, Kast aprovechó su primera entrevista televisiva como presidente electo para entregar detalles de su encuentro bilateral con el mandatario argentino Javier Milei, una reunión que se extendió por cerca de dos horas y que estuvo marcada por definiciones estratégicas más que por gestos simbólicos.

    Consultado por la ausencia de una salida conjunta al balcón de la Casa Rosada -escena ampliamente especulada en la previa-, Kast desdramatizó el episodio y explicó que no formó parte del diseño del encuentro.

    Estaba tan buena la conversación que la verdad es que a mí no se me ocurrió, yo creo que al presidente Milei tampoco. Lo importante es lo que pudimos conversar, lo que pudimos avanzar en lo que podrían ser las relaciones internacionales”, señaló, agregando que posteriormente sí tuvo la oportunidad de saludar personalmente a adherentes y tomarse fotografías.

    En materia migratoria, uno de los ejes centrales de su campaña, Kast situó a Argentina dentro de una estrategia más amplia de coordinación regional, descartando que se trate de una acción aislada o meramente simbólica.

    Es dar señales de que cuando uno se ocupa de algo, se puede hacer”, afirmó, relatando que ya ha sostenido conversaciones con los presidentes de Perú, Bolivia y Ecuador.

    El presidente electo insistió en que "Chile no puede sostener más de 300 mil migrantes en situación irregular", considerando que ya ha recibido a cerca de 1,7 millones de personas de manera regular.

    Críticas a Boric

    También aprovechó el tema migratorio para repasar a la administración del Presidente Gabriel Boric, apuntando a una falta de iniciativa por parte de su equipo. Si bien evitó responsabilizar directamente al Mandatario, sí fue crítico con su entorno.

    Yo entiendo que el Presidente no puede estar en todas, lo entiendo. Pero falta proactividad de su equipo”, sostuvo.

    En contraste, afirmó que su futuro gobierno operará bajo una lógica de responsabilidades claras. “Cada persona que tenga una responsabilidad entiende que es su responsabilidad”, dijo, reforzando la idea de un diseño de gestión más descentralizado y orientado a resultados concretos.

    Otro de los puntos que Kast destacó de su visita a Buenos Aires fue el énfasis económico del encuentro, tanto a nivel gubernamental como empresarial.

    “Pudimos combinar el tema de las relaciones internacionales con el presidente, con su ministro de Economía, y también venir acompañados de personas que dirigen gremios muy importantes para Chile”, señaló.

    El republicano sostuvo reuniones con empresarios e inversionistas argentinos, junto a representantes de la CPC y la Sofofa, apuntando a generar condiciones para un “shock de inversión”.

    Si bien reconoció que ese impulso no necesariamente vendrá desde Argentina, sí destacó el potencial de complementariedad económica entre ambos países, recordando el precedente de la relación bilateral durante los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Menem.

    “Chilenos contra chilenos”

    En una reflexión más estructural, Kast abordó la necesidad de modernizar los puertos y garantizar su funcionamiento continuo, especialmente para proteger al sector exportador.

    “Nuestros puertos tienen que modernizarse y funcionar los 365 días del año, dando garantías de que nunca van a presionar con un paro en un puerto porque pueden destruir la agricultura de Chile. Hay personas que trabajan diez meses para exportar dos. Y hay algunos que tienen la llave de los dos meses para decir si pueden exportar o no. Eso no puede ser. Eso es chilenos contra chilenos”, aseveró, dando a entender que los conflictos laborales terminan afectando a productores que dependen de la exportación.

    Finalizó diciendo que “no podemos estar rehenes del poder de unas personas que están en el puerto que tienen legítimos derechos a sus demandas. Pero eso no puede pasar por matar los derechos de otras personas”.

    "Depende de qué le convenga más a Chile": Kast habla sobre eventual apoyo a Bachelet para la Secretaría General de la ONU
    Chile

