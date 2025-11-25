Tercera jornada de búsqueda de joven desaparecido en naufragio en Caldera: se sumará aeronave que sobrevolará el área

La Armada de Chile informó que continúa este martes en la tercera jornada de búsqueda de un pescador desaparecido tras el naufragio de la embarcación Constanza Emilia, la cual se volcó frente al sector de Punta Totoralillo.

Eran tres los tripulantes del bote, todos sanantoninos, según informaron los medios de Caldera, se encontraban en faena de captura de jibias cuando el bote se hundió súbitamente. Desde la Armada, señalaron que dos de los pescadores lograron sobrevivir, mientras el tercero, identificado como Cristofer Saldes, de 30 años, continúa desaparecido.

El capitán de Corveta Litoral Camilo Cifuentes, capitán de Puerto de Caldera indicó que “el día de hoy contamos ya con el despliegue de todas las unidades, tanto por tierra como por mar, la cual está constituida por 72 personas, en total están repartidas por el borde costero en búsqueda de los roqueríos y también en distintas cuevas y acantilados que se encuentran en la zona”.

“Tenemos también unidades marítimas desplegadas, además del apoyo de todas las unidades tanto por tierra como por mar, de bomberos, Carabineros, de organizaciones de rescate de la Comuna Caldera, la Municipalidad de Caldera y también personas que son propias de la caleta y de las cercanías quienes se han sumado también a la búsqueda”, detalló el capitán Cifuentes.

Además, expresó que este martes se sumará el apoyo de una aeronave de la aviación naval que estará sobrevolando el área hasta mañana. “Los esfuerzos se mantendrán durante todo el día con la esperanza de poder dar una pronta recuperación de Cristofer y poder entregarse lo cierto a sus familiares”, indicó.