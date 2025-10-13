Trabajadores portuarios de Valparaíso vuelven a poner barricadas en avenida Errázuriz: siguen negociaciones por paro

La paralización de trabajadores portuarios de Valparaíso continúa esta jornada, en donde los manifestantes encendieron barricadas en la avenida Errázuriz en protesta por sus demandas laborales.

Esto en el marco de que el sindicato de estibadores está en medio de una negociación con la empresa Report, ligada al concesionario Terminal Portuario Valparaíso (TPV).

Según informó Carabineros de la región porteña, no hubo detenidos tras hechos registrados en la mañana de este lunes, aunque al lugar concurrió personal territorial y de Control de Orden Público (COP) con carros lanza gases y lanza agua.

Los manifestantes realizaron, también, barricadas en las calles Blanco y Cochrane, lo que llevó a las autoridades a recomendar evitar el sector por razones de seguridad y tránsito tanto vehicular como peatonal.

Según expresó el sindicato, el miércoles 1 de octubre se generó el vencimiento de la vigencia “de nuestro convenio de provisión de puestos de trabajo con la empresa”, lo que habría derivado en las manifestaciones.