Tránsito parcial en la Autopista Central tras accidente entre un camión y un automóvil
Dos personas lesionadas dejó el accidente de tránsito que mantiene sólo una vía habilitada para el tránsito.
Un accidente vehicular se registró durante la madrugada de este martes en la Autopista Central, donde un automóvil chocó con un camión y provocando la interrupción del tránsito en el lugar.
Los hechos se habrían producido cuando el vehículo transitaba a alta velocidad, impactando en la parte posterior del camión y provocando su volcamiento.
Según detalló el teniente de Carabineros, Matías Salgado, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Sur, “esta situación se debió debido a que el vehículo circulaba a alta velocidad por la Autopista Central, no percatándose de un vehículo de carga adelante de él y provocando una colisión en la parte trasera del vehículo”.
A raíz del hecho es que resultaron dos personas lesionadas, una con heridas leves y otra de carácter reservado.
De acuerdo a la información policial, a raíz del hecho es que se mantiene una vía habilitada para el tránsito, mientras se trabaja en el retiro de los vehículos.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.