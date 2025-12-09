Tránsito parcial en la Autopista Central tras accidente entre un camión y un automóvil

Un accidente vehicular se registró durante la madrugada de este martes en la Autopista Central, donde un automóvil chocó con un camión y provocando la interrupción del tránsito en el lugar.

Los hechos se habrían producido cuando el vehículo transitaba a alta velocidad, impactando en la parte posterior del camión y provocando su volcamiento.

Según detalló el teniente de Carabineros, Matías Salgado, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Sur, “esta situación se debió debido a que el vehículo circulaba a alta velocidad por la Autopista Central, no percatándose de un vehículo de carga adelante de él y provocando una colisión en la parte trasera del vehículo”.

A raíz del hecho es que resultaron dos personas lesionadas, una con heridas leves y otra de carácter reservado.

De acuerdo a la información policial, a raíz del hecho es que se mantiene una vía habilitada para el tránsito, mientras se trabaja en el retiro de los vehículos.