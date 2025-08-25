Tras agresión a estudiante: Municipalidad de Santiago confirma la suspensión de la directora del Instituto Nacional

Santiago 19 de junio 2025. El alcalde de Santiago participa en la ceremonia que celebra el solsticio de invierno realizado en la Plaza de Armas. Javier Salvo/Aton Chile

La Municipalidad de Santiago este lunes confirmó la suspensión preventiva de la directora del Instituto Nacional, Carolina Vega, tras el ataque en contra de un estudiante de tercero medio mientras se encontraba al interior de una sala del establecimiento.

El nuevo episodio de violencia en el recinto ocurrió el 18 de agosto, acorde al municipio, un grupo de estudiantes de cuarto medio agredieron a la víctima dejándolo con lesiones de gravedad.

Por este hecho, la Dirección de Educación Municipal (DEM) abrió un sumario administrativo que devino en la suspensión de la directora.

En un comunicado la alcaldía precisó que para asegurar el correcto funcionamiento del instituto la DEM nombró a un reemplazante para la dirección.

Asimismo, detallaron que “la suspensión de la señora Vega, se debe considerar que se trata de una medida provisoria y que apunta a resguardar la objetividad en el proceso en curso. Cualquier detalle o antecedentes relacionado con esta investigación será informado a la comunidad una vez que concluya, pues tiene carácter de reservado".