Tras agresión a estudiante: Municipalidad de Santiago confirma la suspensión de la directora del Instituto Nacional
Desde el municipio explicaron que es una medida provisoria que busca resguardar la objetividad del sumario que abrió la DEM por el ataque a un estudiante.
La Municipalidad de Santiago este lunes confirmó la suspensión preventiva de la directora del Instituto Nacional, Carolina Vega, tras el ataque en contra de un estudiante de tercero medio mientras se encontraba al interior de una sala del establecimiento.
El nuevo episodio de violencia en el recinto ocurrió el 18 de agosto, acorde al municipio, un grupo de estudiantes de cuarto medio agredieron a la víctima dejándolo con lesiones de gravedad.
Por este hecho, la Dirección de Educación Municipal (DEM) abrió un sumario administrativo que devino en la suspensión de la directora.
En un comunicado la alcaldía precisó que para asegurar el correcto funcionamiento del instituto la DEM nombró a un reemplazante para la dirección.
Asimismo, detallaron que “la suspensión de la señora Vega, se debe considerar que se trata de una medida provisoria y que apunta a resguardar la objetividad en el proceso en curso. Cualquier detalle o antecedentes relacionado con esta investigación será informado a la comunidad una vez que concluya, pues tiene carácter de reservado".
