Tras anuncio de acciones legales: Municipalidad de Huechuraba se desmarca de polémica con 31 Minutos

La Municipalidad de Huechuraba se desmarcó de los descargos de 31 minutos en torno a un video publicado del alcalde Maximiliano Luksic, en el que aparece interactuando con dos personajes populares del programa televisivo infantil.

Y es que el pasado 10 de abril, la autoridad comunal difundió un clip en el que conversaba con “Juanín” y luego “Mario Hugo” en torno a la ruta de educación ambiental “Trashformer” del Grupo Inser, para aprender sobre reciclaje. Con la canción “Arwrarwrirwrarwro” en el fondo, también del programa, el edil explicaba que el camión recorrerá la comuna para que las personas entiendan sobre compostaje y residuos.

Ante esto, desde 31 Minutos anunciaron que iniciarán acciones legales en consecuencia de la violación de propiedad intelectual y comercial.

“No hemos sido contactados por la Municipalidad de Huechuraba ni menos cedido los derechos de nuestros personajes para ser utilizados en esta campaña”, arremetieron.

Desde la Municipalidad descartan haber contratado a Rodrigo Salinas, voz de Juanín. “Nunca participamos en la idea de traer su show a la comuna. Todo fue producido por la empresa Inser, quienes nos invitaron a interactuar con él”, señalaron, al ser consultados por La Tercera.

Asimismo, agregaron que “lamentamos que se genere una molestia, pero 31 Minutos debe resolver este problema con quienes lo estime pertinente, no con la municipalidad de Huechuraba, que no tiene nada que ver”.

El alcalde sostiene que el Grupo Inser les pidió hacer su campaña de educación ambiental en Huechuraba y que “en este contexto, ellos contrataron a Rodrigo Salinas, y nos pidieron hacer una interacción con ‘Juanín’, a la cual accedimos porque nos pareció una buena manera de difundir una iniciativa ambiental que los vecinos agradecen y han pedido mucho. Esperamos que entre Grupo Inser, Rodrigo Salinas y 31 Minutos puedan arreglar este malentendido que lamentamos mucho ”.

Al cierre de esta edición, se había borrado el video con 31 Minutos de la cuenta de Maximiliano Luksic. “Hemos decidido bajar el video con Rodrigo Salinas, para no seguir siendo vinculados a un problema que es totalmente ajeno a la Municipalidad”, señaló el alcalde en su cuenta de Instagram.