Tras más de un año de diligencias: defensa de Monsalve solicita más plazo de investigación

Un nuevo plazo de investigación fue el que solicitó la defensa del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

Se trata de la cuarta solicitud que realiza el defensor penal público Víctor Providel. Una de las razones para solicitar más días de investigación apunta a que no se han realizado todas las diligencias que él ha solicitado de cara a lo que sería un eventual juicio oral.

El último plazo solicitado por él mismo venció la semana pasada y el defensor tenía hasta la medianoche del viernes para presentar un nuevo requerimiento.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Monsalve, quien está imputado por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de violación y abuso sexual contra una funcionaria de esa subsecretaría, se ha quejado de que el Ministerio Público ha dejado fuera varias de sus solicitudes de diligencias.

Consultado por este diario, la Defensoría Penal Público señaló que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aún no fijaba una fecha para discutir esta petición de nuevo plazo .

Eso sí, quien rechazará esa nueva extensión será la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, quien pide que la investigación se cierre cuanto antes para dar inicio a la nueva etapa procesal.

En caso de que la defensa fracase en su pretensión, el caso llegará al fin de su fase de investigación. Con ese hito procesal despejado, el Ministerio Público deberá presentar la acusación y con eso iniciar una nueva etapa para que el caso sea resuelto en un juicio oral.