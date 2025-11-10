OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tras más de un año de diligencias: defensa de Monsalve solicita más plazo de investigación

    El Séptimo Juzgado de Garantía tendrá que fijar una fecha para discutir esta nueva extensión de tiempo.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    MARIO TELLEZ

    Un nuevo plazo de investigación fue el que solicitó la defensa del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

    Se trata de la cuarta solicitud que realiza el defensor penal público Víctor Providel. Una de las razones para solicitar más días de investigación apunta a que no se han realizado todas las diligencias que él ha solicitado de cara a lo que sería un eventual juicio oral.

    El último plazo solicitado por él mismo venció la semana pasada y el defensor tenía hasta la medianoche del viernes para presentar un nuevo requerimiento.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Monsalve, quien está imputado por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de violación y abuso sexual contra una funcionaria de esa subsecretaría, se ha quejado de que el Ministerio Público ha dejado fuera varias de sus solicitudes de diligencias.

    Consultado por este diario, la Defensoría Penal Público señaló que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aún no fijaba una fecha para discutir esta petición de nuevo plazo.

    Eso sí, quien rechazará esa nueva extensión será la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, quien pide que la investigación se cierre cuanto antes para dar inicio a la nueva etapa procesal.

    En caso de que la defensa fracase en su pretensión, el caso llegará al fin de su fase de investigación. Con ese hito procesal despejado, el Ministerio Público deberá presentar la acusación y con eso iniciar una nueva etapa para que el caso sea resuelto en un juicio oral.

    Más sobre:Manuel MonsalveVíctor ProvidelFiscalía Centro Norte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista

    Constanza Schonhaut (FA): “Mi compromiso, mi deber, es mantener el escaño en el distrito 11”

    Autoridades concretan 2ª fase del Plan Meiggs: retiro masivo de toldos, instalación de rejas y despliegue de 140 carabineros

    Francisco Undurraga (Evópoli): “Chile Vamos ha sido la fuerza mayoritaria dentro de la centro-derecha y lo va a seguir siendo”

    MEO acusa “elección manipulada” y apunta contra Kaiser por propuesta de plebiscitar materia de derechos humanos

    Provoste anuncia acciones legales contra Manouchehri tras ser aludida durante debate por acusación constitucional

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    3.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    4.
    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    5.
    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Constanza Schonhaut (FA): “Mi compromiso, mi deber, es mantener el escaño en el distrito 11”
    Chile

    Constanza Schonhaut (FA): “Mi compromiso, mi deber, es mantener el escaño en el distrito 11”

    Autoridades concretan 2ª fase del Plan Meiggs: retiro masivo de toldos, instalación de rejas y despliegue de 140 carabineros

    Francisco Undurraga (Evópoli): “Chile Vamos ha sido la fuerza mayoritaria dentro de la centro-derecha y lo va a seguir siendo”

    Gerente general de Banco de Chile: “Hay un poquito más de crédito en las empresas y eso es positivo”
    Negocios

    Gerente general de Banco de Chile: “Hay un poquito más de crédito en las empresas y eso es positivo”

    Dueña de Gol y Avianca tomará el control de Sky Airline

    Yacimiento de cobre greenfield consigue permiso ambiental por US$500 millones en la Región de Antofagasta

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Habla el hincha agredido por Maximiliano Salas tras la derrota de River ante Boca: “Se la agarró con el primero que vio”

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista
    Mundo

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

    Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5 mil casos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte