Tres sujetos roban en domicilio de Peñalolén y agreden al dueño

Tres sujetos ingresaron este sábado a un domicilio en Peñalolén y tras agredir al dueño de casa huyeron con especies y un auto.

El teniente Sebastián Yáñez, comisario en servicio de la 43 comisaría Peñalolén, informó que “a eso aproximadamente de la 10.30 de las mañana personal de Carabineros tomó conocimiento de un procedimiento de un robo al interior de un domicilio, a lo cual carabineros llega hasta el lugar, verifica la existencia de este hecho entrevistándose directamente con la ama de llaves del domicilio”.

Añadió que la empleada les indicó que tres personas ingresaron por escalamiento intimidándola a ella y al propietario del domicilio y que a éste último lo golpearon en la cabeza con un elemento contundente.

Luego escaparon llevándose diversas especies, además del auto del afectado.

Yáñez dijo que los delincuentes también se movilizaban en otro auto respecto del cual se están verificando los antecedentes.

En cuanto al estado de salud del dueño del domicilio, el teniente dijo que se encuentra fuera de riesgo vital y que únicamente tendría una lesión leve en su cabeza.

Los delincuentes actuaron con sus rostros cubiertos y al menos uno de ellos portaban un arma de fuego, según relataron las víctimas, agregó.