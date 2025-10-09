Tribunal decreta cierre de investigación del megaincendio que afectó a Valparaíso y mantiene prisión preventiva para imputados

El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó el cierre de la investigación del megaincendio que afectó a la región tras constatar que no existen diligencias pendientes que impidan el cierre de la misma. En la misma audiencia resolvió mantener en prisión preventiva a los imputados en la causa.

El siniestro ocurrió 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué, tragedia que dejó 139 fallecidos. El fiscal especializado de Incendios, Osvaldo Ossandón, indicó que la audiencia tenía “varios objetivos”.

“Entre esos se intentó una cautela de garantías por parte de la defensa, en el cual se pretendía que se explicitara respecto de la información extraída de unos teléfonos de mensajes borrados a parte de los imputados, lo cual fue demostrado en la audiencia que efectivamente estaba la información tal cual como se solicitó por la defensa”, detalló.

El persecutor señaló que otro objetivo era revisar la medida cautelar de algunos imputados pero se desechó y se mantuvo la prisión preventiva. Por otro lado, se solicitó el cierre de la causa y comienza a correr el plazo de 10 días para presentar “la acusación en base a los mismos antecedentes y presentar los antecedentes ante el Tribunal de Garantía para que se fije próximamente una fecha de preparación de acusación”.

Con esta resolución, se abrirá paso a la preparación del juicio oral, donde señalarán cuanto arriesgan los imputados de la causa.