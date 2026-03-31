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    Tribunal decreta prisión preventiva para atacante de Calama y defensa pide inimputabilidad

    El Juzgado de Garantía fijó el plazo de investigación en 180 días, mientras que la audiencia quedó agendada para el próximo 28 de septiembre.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El Juzgado de Garantía de Calama decretó la prisión preventiva para H.C.M.C. (18), joven acusado del fatal ataque en las inmediaciones del Instituto Obispo Silva Lezaeta, situación que terminó con la vida de una inspectora y con otras cuatro personas lesionadas.

    El Ministerio Público acusó al joven de 18 años de los delitos de homicidio calificado consumado con modalidad de alevosía y premeditación, de cuatro homicidios calificados frustrados con modalidad de premeditación conocida y con modalidad de alevosía, del delito contra la Ley de Control de Armas, por porte de artículos explosivos y el porte de arma cortante.

    Desde Fiscalía y los querellantes solicitaron la prisión preventiva argumentando que es un peligro para la sociedad, para el avance de la investigación, para la seguridad de las víctimas y un riesgo de fuga. La medida cautelar más gravosa fue decretada por el Juzgado de Garantía de Calama.

    Mientras que el tribunal fijó el plazo de investigación en 180 días, agendando audiencia de control de plazo para el 28 de septiembre de 2026.

    Sin embargo, al final de la audiencia, la defensa ha pedido la inimputabilidad del joven de 18 años, por lo que argumentaron su solicitud.

    Mientras el abogado sostiene que el acusado tiene trastornos psicológicos, la Fiscalía dice que los argumentos no son suficientes para la inimputabilidad. Desde el Ministerio Público señalan que, para justificar dicha calificación, el imputado debería estar “enajenado”; sin embargo, argumentan que “solo tiene diagnósticos médicos”.

    Finalmente, el tribunal resolvió rechazar la solicitud de inimputabilidad.

    Más sobre:CalamaAtaqueFiscalía

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