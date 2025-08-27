SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Tribunal fija penas que suman 137 años de presidio para ocho condenados por secuestro del empresario Rudy Basualdo

Secuestro agravado, tenencia de arma de fuego prohibida y asociación criminal fueron los delitos por los que fueron sentenciados los integrantes de una organización criminal transnacional, derivada de una facción del Tren de Aragua.

José NavarretePor 
José Navarrete
Cámara grabó el momento en que delincuentes secuestran a un empresario en Rancagua.

Cuando secuestraron a Rudy Basualdo en Rancagua, la tarde del miércoles 8 de noviembre de 2023, quedó en evidencia que algo había cambiado para mal en Chile.

El empresario, de entonces 50 años, permaneció retenido durante 40 horas y fue liberado por un monto que se mantuvo en reserva. Sus captores habían exigido $80 millones.

El año anterior, según datos del Ministerio Público, fue “el punto de inflexión” en cuanto a delitos de este tipo. Los casos pasaron de 492 en 2021 a 826 en 12 meses, es decir, un aumento de 68%. El 2023 subieron a 850 y volvieron a subir el 2024 a 868, alcanzando la cifra más alta en una década.

Los responsables del crimen en Rancagua integraban un grupo conocido como “Los Piratas de Aragua”, ligado a la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua.

Durante el juicio oral que se llevó a cabo bajo estricta reserva y medidas de seguridad, el Ministerio Público presentó un cúmulo de pruebas y antecedentes declaraciones y diversos peritajes, entre ellos ADN, que permitieron al Tribunal condenar a los acusados por los delitos de secuestro agravado, tenencia de arma de fuego prohibida y asociación criminal

El 8 de agosto, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua condenó a ocho ciudadanos extranjeros como autores del crimen y este miércoles se conoció su sentencia. Las penas decretadas suman 137 años de presidio.

Con esto, la Fiscalía O’Higgins consiguió la primera condena en el país por asociación criminal por hechos ocurridos posterior a la modificación legal que sanciona este ilícito.

“Es la primera condena que se dicta en el país ya bajo esta nueva figura. Y lo que nos tiene también más conformes es la pena que se ha impuesto respecto del delito de secuestro agravado, por el cual se ha condenado a los ocho acusados a 13 años de presidio mayor en su grado medio", destacó el fiscal regional Aquiles Cubillos.

Más sobre:SecuestrosFiscalía de O'HigginsRudy BasualdoCrimen organizadoTren de Aragua

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Republicanos sondea a Ramiro Mendoza y a otros independientes con perfil técnico: el diseño de Kast para reforzar sus equipos

Oficialismo al debe con aportes a Jara: PS compromete $23 millones y el resto aún no define su generosidad

Republicanos no suelta a Orrego y lo llevan a Contraloría por no ejecutar $45 mil millones destinados al transporte rural

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

Simpatizantes de Trump coquetean con la idea de un “Presidente dictador” mientras el republicano acelera su deriva autoritaria

El difuso domilicio de los parlamentarios que renunciaron a sus partidos, pero no a la bancada en el Congreso

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

3.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Anuncian corte de agua de 36 horas por construcción de nueva estación del teleférico de Santiago: ¿A qué sectores afectará?

Anuncian corte de agua de 36 horas por construcción de nueva estación del teleférico de Santiago: ¿A qué sectores afectará?

Cómo participar por viajes gratis hasta fin de año en el transporte público de la RM

Cómo participar por viajes gratis hasta fin de año en el transporte público de la RM

Revelan a los artistas invitados y precios de las entradas para la Fiesta de La Pampilla

Revelan a los artistas invitados y precios de las entradas para la Fiesta de La Pampilla

Tribunal fija penas que suman 137 años de presidio para ocho condenados por secuestro del empresario Rudy Basualdo
Chile

Tribunal fija penas que suman 137 años de presidio para ocho condenados por secuestro del empresario Rudy Basualdo

Republicanos sondea a Ramiro Mendoza y a otros independientes con perfil técnico: el diseño de Kast para reforzar sus equipos

Oficialismo al debe con aportes a Jara: PS compromete $23 millones y el resto aún no define su generosidad

Fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a tener su mayor alza en 11 años en lo que va de 2025
Negocios

Fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a tener su mayor alza en 11 años en lo que va de 2025

La nueva inversión de Mercado Libre en Chile: construirá un centro de almacenamiento de US$135 millones

Multa a LarrainVial: el historial reciente de votos divididos en las sanciones de la CMF

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China
Tendencias

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro

“En la tribuna Mario Lepe”: Cruzados culpa a hinchas por daños en el Claro Arena tras duelo entre la UC y Unión Española
El Deportivo

“En la tribuna Mario Lepe”: Cruzados culpa a hinchas por daños en el Claro Arena tras duelo entre la UC y Unión Española

Videos, hechos no consignados y testigos: la estrategia de la U para vencer a Independiente en el escritorio de Conmebol

El camerunés Samuel Eto’o es acusado de corrupción, arreglo de partidos y conflicto de interés

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

La crisis en Gaza pone en jaque al Festival de Cine de Venecia: piden ser “más valientes” contra Israel
Cultura y entretención

La crisis en Gaza pone en jaque al Festival de Cine de Venecia: piden ser “más valientes” contra Israel

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

Simpatizantes de Trump coquetean con la idea de un “Presidente dictador” mientras el republicano acelera su deriva autoritaria
Mundo

Simpatizantes de Trump coquetean con la idea de un “Presidente dictador” mientras el republicano acelera su deriva autoritaria

Israel exige la retirada del informe que declara oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza

“Rezando por todos los involucrados”: Donald Trump aborda tiroteo en escuela de Minneapolis y destaca actuar del FBI

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional