Tribunal fija penas que suman 137 años de presidio para ocho condenados por secuestro del empresario Rudy Basualdo

Cámara grabó el momento en que delincuentes secuestran a un empresario en Rancagua.

Cuando secuestraron a Rudy Basualdo en Rancagua, la tarde del miércoles 8 de noviembre de 2023, quedó en evidencia que algo había cambiado para mal en Chile.

El empresario, de entonces 50 años, permaneció retenido durante 40 horas y fue liberado por un monto que se mantuvo en reserva. Sus captores habían exigido $80 millones.

El año anterior, según datos del Ministerio Público, fue “el punto de inflexión” en cuanto a delitos de este tipo. Los casos pasaron de 492 en 2021 a 826 en 12 meses, es decir, un aumento de 68%. El 2023 subieron a 850 y volvieron a subir el 2024 a 868, alcanzando la cifra más alta en una década.

Los responsables del crimen en Rancagua integraban un grupo conocido como “Los Piratas de Aragua”, ligado a la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua.

Durante el juicio oral que se llevó a cabo bajo estricta reserva y medidas de seguridad, el Ministerio Público presentó un cúmulo de pruebas y antecedentes declaraciones y diversos peritajes, entre ellos ADN, que permitieron al Tribunal condenar a los acusados por los delitos de secuestro agravado, tenencia de arma de fuego prohibida y asociación criminal

El 8 de agosto, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua condenó a ocho ciudadanos extranjeros como autores del crimen y este miércoles se conoció su sentencia. Las penas decretadas suman 137 años de presidio.

Con esto, la Fiscalía O’Higgins consiguió la primera condena en el país por asociación criminal por hechos ocurridos posterior a la modificación legal que sanciona este ilícito.

“Es la primera condena que se dicta en el país ya bajo esta nueva figura. Y lo que nos tiene también más conformes es la pena que se ha impuesto respecto del delito de secuestro agravado, por el cual se ha condenado a los ocho acusados a 13 años de presidio mayor en su grado medio", destacó el fiscal regional Aquiles Cubillos.