Tribunal otorga modificación de cautelar a Daniel Jadue y cumplirá arresto domiciliario nocturno

Accediendo a una solicitud de la defensa, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago modificó las medidas cautelares vigentes para el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue.

Jadue completó cerca de un año y medio cumpliendo arresto total en su hogar en la comuna de La Reina y cumplirá ahora un régimen de arresto domiciliario parcial nocturno.

Un grupo de adherentes acudió al Centro de Justicia para acompañarlo y festejó a su salida.

“Hay mucha mala fe en muchas de las cosas que han pasado en esta causa. Hay que preguntarle a los abogados que están presos hoy día por corromper el sistema judicial”, manifestó Jadue, en un diálogo con la prensa al retirarse.

Su comentario hizo referencia al abogado Mario Vargas, formalizado en la trama Bielorrusa, que representó a Best Quality en la causa Farmacias Populares como querellante.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El lunes 2 de septiembre de 2024, luego de haber completado tres meses recluido en Capitán Yáber, Daniel Jadue salió para cumplir arresto domiciliario total.

El otrora candidato presidencial del Partido Comunista (PC) arriesga una pena de 15 años de cárcel imputado como autor de los delitos consumados de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal.

En junio, accedió a un régimen de arresto domiciliario parcial nocturno, medida que fue revertida a los 10 días.

Por eso, en busca de su “reinserción laboral”, su defensa inició una ofensiva judicial para conseguir una medida cautelar menos gravosa.

Según la Fiscalía Centro Norte, entre 2020 y 2022, en calidad de presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) y alcalde de Recoleta, Jadue habría realizado una serie de actuaciones que provocaron un aumento del pasivo, morosidad y falta de liquidez de la entidad.