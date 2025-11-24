BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Triple homicidio en La Reina: las huellas que el abogado del principal imputado dice que la Fiscalía no ha considerado

    Una manta con sangre, una huella de zapato desconocida y la aparición de Yuyuniz Navas son algunas de las pistas que el defensor privado de Jorge Ugalde y Trinidad Cruz-Coke pide sean revisadas por el Ministerio Público.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    El 22 de octubre los detectives de la Policía de Investigaciones llegaron hasta el domicilio de una vecina de La Cañada 6652, en La Reina, buscando nuevas pistas respecto al homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años.

    Tras revisar el teléfono de Trinidad Cruz-Coke, la hermana de la víctima y quien se encuentra en calidad de imputada, los investigadores encontraron en su WhatsApp un mensaje en un grupo de vecinos que encendió sus alarmas. Allí una mujer decía haber visto a un hombre y una mujer afuera del domicilio en horas cercanas al crimen.

    La vecina dijo que la pareja tenía “una actitud nerviosa y extraña”, y cuando se dieron cuenta de su presencia, la miraron “como asustados, como cuando pillan a un niño haciendo una maldad”.

    Para el abogado Marcelo Castillo, quien representa a Jorge Ugalde -el principal imputado en el caso y quien se mantiene en prisión preventiva-, esa pista es vital para demostrar que su representado no sería el autor del triple homicidio.

    Según dice, mediante una investigación propia lograron identificar a la supuesta mujer mencionada por la vecina: se trata de la actriz nacional Yuyuniz Navas, quien mantiene conocidos en ese sector de La Reina y que ese día habría pasado por fuera de La Cañada 6652. ¿Por qué para el abogado esta pista es importante? Porque el hombre con quien se encontraba no sería su representado, quien en su testimonio a la policía dijo que a la hora del crimen estaba durmiendo siesta.

    La petición sobre Yuyuniz Navas

    El abogado de Ugalde comenta que ha solicitado varias diligencias a la Fiscalía Metropolitana Oriente, pero que no todas ellas han sido atendidas. La que sí fue acogida por los persecutores fue justamente tomar la declaración de Navas.

    El defensor dice a La Tercera que él junto a su equipo llegaron a la certeza de que se trataba de la mujer tras revisar más de 50 horas de registros de video de cámaras de seguridad del sector. Allí, dice, pudo ver a la actriz y también comprobar su presencia con la patente de su vehículo.

    En un escrito enviado por el abogado defensor a la Fiscalía se lee que, tras revisar las cámaras, se percataron que a las 14.17 un vehículo marca Ford, modelo Focus, llegó hasta La Cañada 6652, estacionándose frente a la casa. De ahí se bajó al menos una persona que ingresó al inmueble, dice el texto. En ese mismo fotograma se aprecia a Cruz-Coke caminando junto a uno de sus hijos a las 14.39 de regreso a su casa. Cruz-Coke llevaba una lata de cerveza en la mano.

    Dicho vehículo pertenecería a Navas. “Pido se le tome declaración a doña Yuyuniz Navas De Caso, a objeto que dé cuenta si fue ella quien manejó el auto blanco Ford Focus ya mencionado y, en la afirmativa, declare acerca de sus actividades del día 18 de octubre de 2025 y, particularmente, del porqué de su presencia en el lugar y su eventual interacción con las personas de este proceso y/o con otras, así como su eventual intervención en los hechos objeto de este proceso.

    Abogado acusa visión de túnel

    Sin embargo, el abogado dice que la Fiscalía está teniendo visión de túnel para investigar el caso y que no están considerando cualquier otra pista que pueda apuntar hacia otro imputado que no sea Ugalde.

    Por ejemplo, dice que en el sitio del suceso se encontró una huella de zapato que los policías no recogieron.

    Asimismo, en otro escrito enviado a la Fiscalía, que estuvo a la vista de La Tercera, se afirma que en la casa actualmente sigue habiendo una manta de la mascota con manchas de sangre, que podrían ser de interés criminalístico y que no fue recogida por la PDI. “En una inspección ocular hecha por esta defensa al dormitorio del imputado, que no se encuentra encintado ni con prohibición de ingreso, me pude percatar que en la manta de color blanco ubicada sobre el sillón rojo, donde duerme el perro del imputado, hay presencia de numerosas y evidentes manchas de coloración roja y café, como se observa a simple vista”.

    Lo mismo fue hallado en el piso. “Estas manchas, de la manta del perro y del piso, aparentemente no fueron periciadas, como tampoco retirada dicha manta como evidencia de relevancia criminalística”.

    Por último, el abogado afirma que con el testamento de Cruz-Coke, que tiene por fecha 2017, se descartaría que detrás del crimen hubiese un móvil económico. Esto, porque los únicos herederos del patrimonio de la víctima son sus hijos y no se transfiere a su hermana.

    Pese a la teoría del caso de la defensa, para los fiscales Francisco Lanas y Carolina Remy-Maille la millonaria herencia sería el móvil detrás de los asesinatos. Bajo esa hipótesis, uno de los testimonios clave para los persecutores es el de la excónyuge de Cruz-Coke, quien contó que en noviembre de 2024 Ugalde y su esposa habría intentado envenenar a las víctimas con un postre de helados con chubi, en el cual habrían vertido una dosis de pastillas.

    Más sobre:La ReinaJorge UgaldeEduardo Cruz-Coke

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Valdivia acoge recurso del INDH por funcionaria de la Armada que denunció violación y fue castigada

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental

    “Di no cuando te ofrezcan vapear”: así será la nueva advertencia obligatoria para la publicidad de vapeadores

    No es solo Quiroga: los otros integrantes del comando de Jara que cuestionaron en duros términos a Parisi y el PDG

    Quién es Kirill Dmitriev, el “ambicioso” enviado de Putin detrás de la redacción del polémico plan de paz para Ucrania

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    3.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    4.
    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    5.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Corte de Valdivia acoge recurso del INDH por funcionaria de la Armada que denunció violación y fue castigada
    Chile

    Corte de Valdivia acoge recurso del INDH por funcionaria de la Armada que denunció violación y fue castigada

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    No es solo Quiroga: los otros integrantes del comando de Jara que cuestionaron en duros términos a Parisi y el PDG

    Wells Fargo tiene en su lista de monedas más vulnerables al peso chileno y plantea escenarios con el dólar sobre $1.000
    Negocios

    Wells Fargo tiene en su lista de monedas más vulnerables al peso chileno y plantea escenarios con el dólar sobre $1.000

    Empresas telco dicen que bloquearon sitios de apuestas online, pero estos siguen funcionando con otras direcciones

    Vasco Costa deja de la presidencia de la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras tras 27 años en el cargo

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    Brasil es eliminado del Mundial Sub 17 tras dramática definición a penales ante Portugal
    El Deportivo

    Brasil es eliminado del Mundial Sub 17 tras dramática definición a penales ante Portugal

    Se suma a su hermano en el ranking ATP: Diego Jarry supera la qualy del Challenger de Temuco y gana sus primeros puntos

    Corte de Apelaciones confirma condena a Gabriel Ruiz Tagle por uso de información privilegiada en venta de Blanco y Negro

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Stranger Things, The Beatles y otras series imperdibles para despedir 2025
    Cultura y entretención

    Stranger Things, The Beatles y otras series imperdibles para despedir 2025

    Julieta Venegas canta Mi muñeca me habló en la nueva película de 31 Minutos

    Nace una nueva Sonora de Tommy Rey con su hijo y Chile tendrá dos grupos reviviendo el repertorio del fallecido cantante

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia
    Mundo

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental

    Quién es Kirill Dmitriev, el “ambicioso” enviado de Putin detrás de la redacción del polémico plan de paz para Ucrania

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad