Triple homicidio en La Reina: las huellas que el abogado del principal imputado dice que la Fiscalía no ha considerado

El 22 de octubre los detectives de la Policía de Investigaciones llegaron hasta el domicilio de una vecina de La Cañada 6652, en La Reina, buscando nuevas pistas respecto al homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años.

Tras revisar el teléfono de Trinidad Cruz-Coke, la hermana de la víctima y quien se encuentra en calidad de imputada, los investigadores encontraron en su WhatsApp un mensaje en un grupo de vecinos que encendió sus alarmas. Allí una mujer decía haber visto a un hombre y una mujer afuera del domicilio en horas cercanas al crimen.

La vecina dijo que la pareja tenía “ una actitud nerviosa y extraña ”, y cuando se dieron cuenta de su presencia, la miraron “ como asustados, como cuando pillan a un niño haciendo una maldad ”.

Para el abogado Marcelo Castillo, quien representa a Jorge Ugalde -el principal imputado en el caso y quien se mantiene en prisión preventiva-, esa pista es vital para demostrar que su representado no sería el autor del triple homicidio.

Según dice, mediante una investigación propia lograron identificar a la supuesta mujer mencionada por la vecina: se trata de la actriz nacional Yuyuniz Navas, quien mantiene conocidos en ese sector de La Reina y que ese día habría pasado por fuera de La Cañada 6652. ¿Por qué para el abogado esta pista es importante? Porque el hombre con quien se encontraba no sería su representado, quien en su testimonio a la policía dijo que a la hora del crimen estaba durmiendo siesta .

La petición sobre Yuyuniz Navas

El abogado de Ugalde comenta que ha solicitado varias diligencias a la Fiscalía Metropolitana Oriente, pero que no todas ellas han sido atendidas. La que sí fue acogida por los persecutores fue justamente tomar la declaración de Navas.

El defensor dice a La Tercera que él junto a su equipo llegaron a la certeza de que se trataba de la mujer tras revisar más de 50 horas de registros de video de cámaras de seguridad del sector. Allí, dice, pudo ver a la actriz y también comprobar su presencia con la patente de su vehículo.

En un escrito enviado por el abogado defensor a la Fiscalía se lee que, tras revisar las cámaras, se percataron que a las 14.17 un vehículo marca Ford, modelo Focus, llegó hasta La Cañada 6652, estacionándose frente a la casa. De ahí se bajó al menos una persona que ingresó al inmueble, dice el texto. En ese mismo fotograma se aprecia a Cruz-Coke caminando junto a uno de sus hijos a las 14.39 de regreso a su casa. Cruz-Coke llevaba una lata de cerveza en la mano.

Dicho vehículo pertenecería a Navas. “Pido se le tome declaración a doña Yuyuniz Navas De Caso, a objeto que dé cuenta si fue ella quien manejó el auto blanco Ford Focus ya mencionado y, en la afirmativa, declare acerca de sus actividades del día 18 de octubre de 2025 y, particularmente, del porqué de su presencia en el lugar y su eventual interacción con las personas de este proceso y/o con otras, así como su eventual intervención en los hechos objeto de este proceso.

Abogado acusa visión de túnel

Sin embargo, el abogado dice que la Fiscalía está teniendo visión de túnel para investigar el caso y que no están considerando cualquier otra pista que pueda apuntar hacia otro imputado que no sea Ugalde.

Por ejemplo, dice que en el sitio del suceso se encontró una huella de zapato que los policías no recogieron.

Asimismo, en otro escrito enviado a la Fiscalía, que estuvo a la vista de La Tercera, se afirma que en la casa actualmente sigue habiendo una manta de la mascota con manchas de sangre, que podrían ser de interés criminalístico y que no fue recogida por la PDI. “En una inspección ocular hecha por esta defensa al dormitorio del imputado, que no se encuentra encintado ni con prohibición de ingreso, me pude percatar que en la manta de color blanco ubicada sobre el sillón rojo, donde duerme el perro del imputado, hay presencia de numerosas y evidentes manchas de coloración roja y café, como se observa a simple vista”.

Lo mismo fue hallado en el piso. “Estas manchas, de la manta del perro y del piso, aparentemente no fueron periciadas, como tampoco retirada dicha manta como evidencia de relevancia criminalística”.

Por último, el abogado afirma que con el testamento de Cruz-Coke, que tiene por fecha 2017, se descartaría que detrás del crimen hubiese un móvil económico. Esto, porque los únicos herederos del patrimonio de la víctima son sus hijos y no se transfiere a su hermana.

Pese a la teoría del caso de la defensa, para los fiscales Francisco Lanas y Carolina Remy-Maille la millonaria herencia sería el móvil detrás de los asesinatos. Bajo esa hipótesis, uno de los testimonios clave para los persecutores es el de la excónyuge de Cruz-Coke, quien contó que en noviembre de 2024 Ugalde y su esposa habría intentado envenenar a las víctimas con un postre de helados con chubi, en el cual habrían vertido una dosis de pastillas.