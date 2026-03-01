Trump advierte que habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán y afirma que el mando militar iraní “ha desaparecido”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que es probable que se registren nuevas bajas entre las fuerzas estadounidenses en el marco de la ofensiva militar en curso contra Irán, al tiempo que aseguró que “todo el mando militar iraní ha desaparecido”.

El mandatario se refirió a la situación tras confirmar que tres militares estadounidenses murieron en combate, información que -según indicó- fue entregada por el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Trump explicó que el país se encuentra de luto por los soldados fallecidos y expresó condolencias a sus familias, aunque advirtió que “lamentablemente, probablemente habrá más” víctimas fatales antes del término de las operaciones.

“Antes de que esto termine, es probable que haya más”, afirmó el presidente, agregando que su gobierno hará “todo lo posible” para reducir nuevas pérdidas, mientras las acciones militares continúan “a plena capacidad”.

En paralelo, el mandatario sostuvo que la estructura de mando de Irán ya no estaría operativa, asegurando que “el mando militar completo ha desaparecido” tras los ataques ejecutados por Estados Unidos y sus aliados.

Añadió que numerosos integrantes de las fuerzas iraníes estarían “buscando rendirse” y solicitando inmunidad para preservar sus vidas.

También se refirió a que las operaciones de combate seguirán activas hasta cumplir todos los objetivos planteados por su administración y reiteró que la ofensiva responde a lo que describió como una "amenaza directa del régimen iraní" a la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados.

En su mensaje, Trump volvió a instar a la Guardia Revolucionaria, a las Fuerzas Armadas y a la policía de Irán a deponer las armas, ofreciendo inmunidad a quienes se rindan, y advirtió que quienes continúen resistiendo enfrentarán consecuencias letales.

Asimismo, llamó a ciudadanos iraníes que buscan cambios políticos a actuar en el actual contexto del conflicto.

Las declaraciones ocurren mientras la ofensiva militar continúa desarrollándose y en un escenario de alta tensión regional, con Estados Unidos reconociendo públicamente que el enfrentamiento podría prolongarse y generar nuevas pérdidas humanas entre sus propias filas.