“Tú me estás vulnerando mis derechos ahora”: Martín de los Santos increpa a juez en Brasil

Durante su audiencia de custodia en Brasil, Martín de los Santos -en proceso de extradición por herir de gravedad a un conserje de 72 años en Vitacura- increpó al juez federal que dirigía esa instancia.

Un extracto de la audiencia revelado por el matinal Mucho Gusto muestra a de los Santos acusando que su detención es ilegal, luego de que el juez le preguntara por el momento de su aprehensión y el trato que recibió de la policía. “Ilegal, no fue legal. Quiero llamar a mi abogado, ministro. Mi abogado de aquí, brasileño, constitucionalista .No puedo defenderme solo”, exigió.

“Esto no es sobre defensa, es sólo para saber las condiciones de cómo lo han tratado a usted”, le explicó el juez.

Sin embargo -en un accidentado portugués- de los Santos insistió en su tesis: “En Chile es lo mismo, misma situación. Y en esa situación, lo mais importante que yo aprendí en mi ‘hábeas corpus’ es mi libertad . Está protegida por derecho, nacional e internacional”.

“Tú ya me estás vulnerando mis derechos ahora. Yo no debería estar encerrado. Está todo mal, no me pueden detener, lo lamento, todo el mundo se va a enterar. Yo estoy falando en mi Instagram. Tengo millones de seguidores y saben que hay un recurso vigente. ¿Cómo no respetan eso en Brasil? ¡Es muito grave!”, añadió.

El hombre de 31 años, junto con esgrimir que tiene doble nacionalidad, se refirió al proceso judicial radicado en Chile y criticó a la jueza Cecilia Villanueva, quien dirigió su audiencia de revisión de cautelares a fines de junio. “Esa orden es ilegal. Todo bien, pero la jueza no puede seguir el caso. Ella ya está interdicta... Ya no vale la pena seguir hablando", acusó, en línea con los cuestionamientos que ya había expresado hacia la magistrada.