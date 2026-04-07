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    “Un escenario con contrastes”: Meteorología anuncia temperaturas más altas del promedio en zona central durante el otoño

    Desde la entidad señalan que la evolución de las precipitaciones para lo que viene el siguiente trimestre ha mostrado un “indicio positivo”.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    MARIO TELLEZ

    El pasado 21 de marzo se dio por iniciada la temporada de otoño en Chile, y tras el inicio del mes de abril, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) realizó un pronóstico para la época, donde indicaron que “se proyecta un escenario con contrastes”.

    Desde la entidad señalan que la evolución de las precipitaciones para lo que viene el siguiente trimestre (abril-mayo-junio) ha mostrado un “indicio positivo” —considerando la tendencia de sequía que ha marcado las últimas décadas—, debido a que “se registraron señales de transiciones desde condiciones frías, asociadas al fenómeno meteorológico de La Niña, hacia una fase neutral, proyectando una tendencia al calentamiento en la zona de monitoreo de El Niño 3.4″.

    Para la zona norte sería una temporada seca con valores sobre lo normal en las temperaturas mínimas, esto desde la Región de Arica y Parinacota hasta el sector norte de Coquimbo.

    En sectores como el Altiplano chileno se espera que las máximas estén dentro de lo “normal o bajo lo normal” y, además, se proyecta una condición mixta favorable a precipitaciones “normales o sobre lo normal”, al igual que el tramo entre las regiones del Maule hasta Magallanes.

    Mientras que para la zona central se pronostican lluvias acotadas y mínimas bajo lo normal, además de temperaturas más altas del promedio de la temporada.

    Por su parte, en la zona sur del país, se esperan precipitaciones entre “lo normal y sobre lo normal”, siendo lo mismo para las temperaturas mínimas y máximas.

    Más sobre:DMCDirección Meteorológica de ChileRegión Metropolitana

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