Un hombre y una mujer fallecieron tras incendio de una vivienda en Cartagena

Un incendio estructural de una vivienda en Cartagena, Región de Valparaíso, provocó la muerte de dos personas durante la mañana del sábado.

El siniestro ocurrió en la intersección de Tercera Poniente Plaza con Avenida Central, en el sector de San Sebastián, y requirió el trabajo de voluntarios de bomberos de Cartagena y de dos carros de El Tabo.

La Fiscalía de Flagrancia de Valparaíso instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) el realizar diligencias en el domicilio para determinar las causas de la situación.

Al respecto, el subprefecto Jonathan Carvacho de la BH de la PDI de San Antonio señaló que “en el lugar se trabajó junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso, como también del Laboratorio Criminalística Central".

Respecto a los fallecidos, se tratarían de un hombre y una mujer. La PDI continúa realizando diligencias para poder determinar su identidad.