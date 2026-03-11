Valencia se reunirá con fiscal general de EE.UU. por requerimiento para interrogar a Maduro sobre crimen de Ronald Ojeda

El jefe del Ministerio Público chileno, Ángel Valencia, se reunirá con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en una reunión confirmada para el lunes 16 de marzo en Washington.

En entrevista con CNN Chile, el fiscal nacional informó que en la cita pretende abordar el requerimiento presentado al país norteamericano para interrogar al exgobernante venezolano Nicolás Maduro por el caso de secuestro y homicidio del disidente Ronald Ojeda.

Ante la detención de Maduro, el Ministerio Público activó gestiones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para realizar interrogatorios al exlíder venezolano y a miembros del Tren de Aragua apresados en el país norteamericano.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que la noche de este miércoles parte hacia Nueva York para participar en una actividad organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo.

En ese marco, según precisó, aprovechó de “explorar la posibilidad de sostener algunas reuniones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para tratar todos los temas que son de cooperación mutua entre la Fiscalía chilena y el Departamento de Justicia”.

Entre los temas a abordar, detalló, figuran extradiciones pendientes o solicitudes pendientes de cooperación en materia de inteligencia y la solicitud del fiscal Héctor Barros para interrogar a Maduro respecto a la tesis que vincula a su régimen con el homicidio perpetrado en febrero de 2024 en la Región Metropolitana.

“Nos confirmaron que efectivamente esa reunión va a producirse el próximo lunes (...) Hasta donde nos han manifestado, la reunión está confirmada y vamos a tener la posibilidad de reunirnos con la fiscal general en Washington para poder tratar estos temas de agenda de cooperación mutua”, señaló.

Valencia afirmó que la tesis de un crimen político “se sostiene en los antecedentes” y advirtió que “si esa petición de cooperación prospera, depende de factores que a veces exceden lo simplemente judicial”.