Valencia dice no tener “ningún antecedente” para sostener que el crimen organizado esté infiltrado en las FF.AA.

Valencia señala que no tiene “ningún antecedente” para sostener que el crimen organizado esté infiltrado en las Fuerzas Armadas

El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió este domingo al caso que involucra a cinco funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) que transportaron sustancias ilícitas en un vuelo institucional y cuyo investigación pasó desde la Fiscalía de Aviación al Ministerio Público tras declararse la primera incompetente al respecto.

“Desde nuestro punto de vista la ley era bastante clara y tal como he manifestado en otras oportunidades, este es el tipo de delitos en los cuales es importante actuar con rapidez. Por lo tanto, es necesario que los procesos de trabajo, los criterios estén muy claros para que no tengamos tironeos que entorpezcan la investigación", señaló sobre la determinación del Juzgado de Garantía de Iquique en una entrevista con Estado Nacional de TVN.

“La Fiscalía de Aviación tiene una función especial establecida en la ley para los efectos de los asuntos que son propiamente militares, pero no tienen ni las capacidades, ni la formación, ni la especialización para la cual fue creada el Ministerio Público. En consecuencia, considerando la gravedad de la amenaza, la gravedad de los hechos, la naturaleza misma de los delitos que necesitan ser investigados con prontitud, no cabe duda de que la intervención inmediata del Ministerio Público era lo más apropiado”, agregó al respecto.

Valencia, consultado respecto a la visión que se ha instalado durante las últimas semanas de una penetración del narcotráfico al interior de las Fuerzas Armadas tras los casos conocidos en la FACH y el Ejército, señaló que “habría sido ingenuo pensar que no iban a producirse”.

“Me parece, ya que son dos incidentes, que habría sido ingenuo pensar que no iban a producirse, que no podían producirse, considerando la actividad criminal que se produce en la frontera norte con el narcotráfico, las funciones que hoy día están cumpliendo las Fuerzas Armadas en la zona. Me parece que era ingenuo pensar que esto nunca iba a pasar”, señaló.

Sin embargo, también matizó el comentario explicando que consideraría “irresponsable” declarar en base a los antecedentes que manejan del Ministerio Público que se trata de un problema sistémico, ya que no tiene “ningún antecedente para sostenerlo”.