Valencia y eventual aumento de carga a fiscales por Registro de Vándalos: “Pediremos más recursos”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó la posibilidad de que el proyecto del gobierno del Presidente José Antonio Kast que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades implique una mayor carga de trabajo para el Ministerio Público.

La iniciativa estipula 33 actos que llevarán a una persona a ser incluida en el registro con 17 sanciones asociadas.

“Nosotros vamos a aplicar la ley chilena, con la carga de trabajo que la ley nos imponga. Si nos implica más carga de trabajo, pediremos más recursos. Y ojalá nos sean concedidos. Si no nos otorgan esos recursos, no vamos a invocar la falta de recursos como un pretexto para no hacer nuestro trabajo, nos acomodaremos con lo que hay”, manifestó Valencia al ser consultado por el tema en entrevista con radio Cooperativa, la mañana de este martes.

En esa línea, el jefe del Ministerio Público defendió el espíritu de la propuesta, haciendo hincapié en el impacto de los delitos menores en la criminalidad.

“Lo que he dicho, y voy a insistir con eso, es que existe mucha evidencia comparada de que desatender lo que ahora se llama incivilidad, todos los delitos menores, es un error. Durante mucho tiempo pensamos que había que poner el foco como Estado solo en los delitos más graves. Pero, hay que hacerse cargo de ello, porque genera un contexto, los delitos de infracciones menores, que promueven o favorecen la comisión de delitos mayores”, argumentó.

Secreto bancario

Por otro lado, se refirió a la voluntad del Ejecutivo de agilizar levantamiento de secreto bancario por la vía judicial, por medio de indicaciones en el proyecto que se discute en el Congreso.

“Acá todavía hay mucho espacio para flexibilizar y para agilizar, porque el tiempo acá, mientras el tiempo pasa, la plata corre y se va moviendo”, sostuvo.