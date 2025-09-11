SUSCRÍBETE
Nacional

“¿Vas a cortar beneficios sociales o no?“: Matthei emplaza a Kast por recorte fiscal que prometió

La candidata de Chile Vamos le pidió a su par republicano que explicara cómo llegaron a definir los 6 mil millones de dólares de recorte de gastos, quien aludió al sacar a "operadores políticos" para lograrlo.

Por 
Lya Rosen

A la hora de las consultas entre los candidatos en el debate presidencial de esta noche, uno de los momentos destacados fue el vivido entre José Antonio Kast y Evelyn Matthei en torno a la consulta que la candidata de Chile Vamos le hizo a su par republicano sobre el fuerte recorte fiscal que prometió para su eventual gobierno.

“¿Cómo llegaron a definir que harían 6 mil millones de dólares de recortes en un eventual gobierno?” Fue la consulta de Matthei, ante lo que Kast respondió: “Nuestros diputados presentaron una indicación para rebajar el presupuesto de la nación, pero desde Chile Vamos se opusieron a eso”.

A lo que Matthei volvió a la carga: “No, el Consejo pide un recorte de 2 mil millones”. Ante lo que Kast aseguró que “en el programa Puente, economistas como Klaus Schmidt-Hebbel han señalado cómo recuperar la productividad y la inversión”.

“Cómo hacer una rebaja tributaria para la competitividad y con mayor inversión. Va a haber mayor crecimiento, mayor crecimiento, mayor empleo”, relevó.

Pero, Matthei lo encaró nuevamente: “Perdón, mi pregunta fue otra, José Antonio. ¿Vas a cortar beneficios sociales o no?” Porque yo no pude hacer más de 2.000 (millones de dólares), a lo que Kast nuevamente se enfocó en su recorte, afirmando que se haría despidiendo “operadores políticos”, sin referirse al ámbito social.

Nosotros vamos a cortar a los operadores políticos, que tú también, y me alegro que Marco dijera que iba a cortar unos 10.000. Bueno, esos son muchos millones de dólares. Además Vamos a terminar con las licencias falsas”, concluyó el candidato.

