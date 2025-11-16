Vecino del barrio París Londres acusa agresión tras enfrentar a equipo de producción del comando de Jara

Santiago, 16 de noviembre de 2025. Instalan escenario de a la candidata Jeannette Jara a la espera de los resultados de las elecciones presidencial y parlamentarias 2025. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Un vecino del barrio París Londres afirmó que fue víctima de una agresión este domingo, en el marco de un entrevero con trabajadores del comando de la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara.

La discusión tuvo lugar por la instalación de un generador de electricidad para dar energía al escenario instalado por el comando en la Alameda, entre la iglesia de San Francisco y la plazoleta Pedro Bardeci.

Personal de Carabineros concurrió al lugar durante la tarde.

De acuerdo a la información policial preliminar, el vecino manifestó que anoche durante la instalación del escenario y, debido al ruido, apagó un generador.

Producto de esa acción, hoy habría sido agredido.

Des el comando, en tanto, indican que el incidente que habría sucedido fuera del Hotel San Francisco, involucró a trabajadores externos.

“Según los antecedentes preliminares, la persona que afirma haber sido agredida habría atacado previamente al equipo externo, arrojando orina a los trabajadores y apagando con agua el generador que estaban instalando", indicaron ante consultas de La Tercera.

Asimismo, informaron que iniciarán las “indagaciones necesarias para esclarecer completamente los hechos”.