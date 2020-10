VíaInclusiva: Con ciclos de charlas, encuestas y libros de lectura fácil, personas con discapacidad se alistan para el plebiscito

De diferentes maneras se alista la población de personas con discapacidad en Chile de cara al plebiscito y a la posibilidad de que el triunfo del Apruebo derive en la conformación de una convención constituyente, ya sea mixta o integrada sin parlamentarios.

La Fundación Chilena para la Dispacacidad inició la semana pasada una serie de charlas informativas. “Nos preocupa que hoy las personas con alguna discapacidad tienen poco conocimiento respecto del proceso que vive nuestro país, y lo importante que pueda ser cualquiera de las dos posiciones, sea el apruebo o el rechazo para los procesos de inclusión social de dichas personas”, reconoció Matías Poblete, presidente de dicha organización.

Además, la fundación lleva adelante una encuesta sobre conductas de participación, cuyo propósito es saber cómo las personas con discapacidad enfrentarán al plebiscito el proceso constituyente si gana el Apruebo. Los resultados estarán publicados al 13 de octubre próximo.

Libro de lectura fácil

Proceso Constituyente Chile 2020: Lectura fácil es el nombre del libro que desarrolló el Núcleo Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile, con el apoyo de las agrupaciones Líderes con 1000 Capacidades y la Red de Inclusividad Urbana.

“La participación no es efectiva si no es accesible, porque niega los cuerpos y trayectorias de vida de las personas que no calzan con las funcionalidades estándar. La interpretación de lengua de señas, la lectura fácil, los votos en braille y rampas no son ayudas, son exigencias de accesibilidad”, dice Álvaro Besoain, académico de la Facultad de Medicina y miembro redactor del texto.

“Es crucial que instituciones públicas se involucren en estos procesos, dejando atrás la perspectiva de caridad que se instaló en el país”, agregó.

Besoain explicó que este libro permite abrir debates y diálogos en comunidades que no podían acceder a la información: “La lectura fácil no es sólo una medida de apoyo, sino que también simboliza la importancia de poder darnos los tiempos para entendernos como sociedad, de comprender desde la diversidad”.

Reserva de cupos

El proyecto de reforma constitucional que busca asegurar cupos para los pueblos originarios y personas con discapacidad en caso que se debe conformar la convención constituyente (Boletín N° 13.129-07) mantiene expectante a María Soledad Cisternas, enviada especial del secretario general sobre Discapacidad y Accesibilidad de Naciones Unidas.

“En términos políticos el desafío del momento es lograr la reforma constitucional que posibilite la reserva de cupos en las listas de candidatos y candidatas para la Convención Constituyente. La aprobación de esta iniciativa daría un sentido de realidad a muchas temáticas, profundizando el concepto de democracia inclusiva y participativa”, expresó la personera.

Añadió que “sin duda alguna, la participación de personas con discapacidad en dicho órgano dará riqueza y profundidad al debate para considerar la prospectiva inclusiva ‘sin dejar a nadie atrás’, como indica la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, cumpliendo a la vez uno de los principios centrales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, cual es la participación plena y efectiva en la sociedad de este sector de la población, contribuyendo así a la solidez de nuestra democracia”.