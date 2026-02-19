SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Viña del Mar, San Antonio y Quilpué: Steinert sostiene reuniones con alcaldes de la Región de Valparaíso

    La reunión tuvo el objetivo de establecer una agenda de coordinación temprana para enfrentar los principales desafíos en materia de seguridad que afectan a las comunas.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Reunión Steinert y Corti

    En el marco de su despliegue territorial previo al traspaso de mando, la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert (Ind), se reunió durante este jueves con los alcaldes de Viña del Mar, San Antonio y Quilpué en la Región de Valparaíso para coordinar la agenda en materia de seguridad.

    Steinert enfatizó en la relevancia de iniciar desde ya un trabajo directo con las autoridades locales. “Abordar la seguridad en las comunas debe hacerse en conjunto con los alcaldes; no es una tarea que podamos enfrentar de manera aislada. La seguridad se construye desde los territorios y en conjunto con los municipios”, agregó la próxima titular de Seguridad.

    El despliegue de la próxima secretaria de Estado comenzó en Valparaíso con una reunión con el gobernador de la región, Rodrigo Mundaca (Ind). Tras aquel encuentro, se trasladó a Quilpué donde concretó una cita con la alcaldesa de la comuna, Carolina Corti (RN), quien valoró la reunión.

    “Nos sentimos super honrados de recibir a la (próxima) ministra de Seguridad, una temática tan compleja para nuestra comuna y en general para el país. Le queremos desear además el mayor de los éxitos, porque si le va bien a la ministra, al gobierno del presidente Kast, evidentemente le va a ir bien a Chile”, señaló Corti.

    Estos encuentros se enmarcan en una serie de preparativos previos al cambio de mando presidencial que pretenden, en el caso de la cartera de Seguridad, coordinar con mayor efectividad las futuras políticas públicas en aquella materia mediante el despliegue territorial con los municipios.

    Viña del Mar

    La segunda parada de Steinert fue en Viña del Mar para reunirse con la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) con el objetivo de abordar el trabajo conjunto que ejecutarán en la comuna luego del traspaso de mando.

    En el encuentro, Ripamonti detalló las acciones de seguridad implementadas por el municipio durante los últimos años en el ámbito preventivo.

    La futura jefa de cartera de Seguridad destacó que “es importante para mí conocer la realidad de cada una de las comunas, claramente esta región es de relevancia para el país y, por lo tanto, ver cada una de las medidas de seguridad que se están adoptando. Veo que son muy relevantes, con mucho esfuerzo de personas que están ayudando a que nuestro país se sienta y se vea más seguro”.

    En tanto, Ripamonti valoró el encuentro: “Para nosotros es un placer recibir a la futura ministra y ponerla al tanto de todas las gestiones que estamos realizando como ciudad y también ponernos a disposición de los nuevos desafíos. Sabemos que la primera urgencia que tienen todos los chilenos y chilenas es la seguridad pública y aquí, el único color que tenemos que tener es Chile, y en nuestro caso Viña del Mar”.

    San Antonio

    El despliegue de Steinert finalizó en San Antonio durante la tarde, donde sostuvo el encuentro correspondiente con el alcalde Omar Vera (Ind) para dialogar sobre los desafíos y coordinar la agenda de seguridad de la comuna, cuyo puerto representa una zona estratégica para la región.

    Sobre la seguridad en los puertos, Steinert precisó, antes de reunirse con el jefe comunal, que “es algo que tenemos que analizar, no solamente el puerto del Valparaíso, sino que también todos los puertos de nuestro país. Algo que debemos aportar en cómo podemos resguardarlo mejor para tener líneas investigativas fortalecidas ahí y una coordinación eficiente con el Ministerio Público”.

    Más sobre:Trinidad SteinertCarolina CortiQuilpuéregión de ValparaísoMinisterio de Seguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Unimarc abre un nuevo supermercado en Reñaca

    Kast se reúne con sus futuros ministros para delinear sus primeras medidas como gobierno

    Renca: Bomberos sigue trabajando en control de temperatura de estanque de gas del camión mientras se quema remanente

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder

    Grúas para retirar vehículos mal estacionados y aumento de carabineros: el plan de seguridad de Viña para el festival

    Lo más leído

    1.
    “Para que nunca olvides mi cara”: la condena a carabineros de Estación Central por torturar detenidos y falsear reportes

    “Para que nunca olvides mi cara”: la condena a carabineros de Estación Central por torturar detenidos y falsear reportes

    2.
    16 heridos por explosión en Renca permanecen hospitalizados: 11 pacientes están graves y dos en riesgo vital

    16 heridos por explosión en Renca permanecen hospitalizados: 11 pacientes están graves y dos en riesgo vital

    3.
    Explosión en Renca: Gasco confirma que camión transportaba gas licuado desde Quintero hasta Planta Maipú

    Explosión en Renca: Gasco confirma que camión transportaba gas licuado desde Quintero hasta Planta Maipú

    4.
    Corte acoge recurso de excapitán imputado en caso por muerte del conscripto Franco Vargas y revierte su prisión preventiva

    Corte acoge recurso de excapitán imputado en caso por muerte del conscripto Franco Vargas y revierte su prisión preventiva

    5.
    Gustavo Alessandri: el líder de la asociación de alcaldes que tensiona al mundo municipal

    Gustavo Alessandri: el líder de la asociación de alcaldes que tensiona al mundo municipal

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Viña del Mar, San Antonio y Quilpué: Steinert sostiene reuniones con alcaldes de la Región de Valparaíso
    Chile

    Viña del Mar, San Antonio y Quilpué: Steinert sostiene reuniones con alcaldes de la Región de Valparaíso

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Kast se reúne con sus futuros ministros para delinear sus primeras medidas como gobierno

    Unimarc abre un nuevo supermercado en Reñaca
    Negocios

    Unimarc abre un nuevo supermercado en Reñaca

    Cencosud expande su presencia en Estados Unidos: abre dos nuevas tiendas de The Fresh Market en Miami

    Amazon destrona a Walmart y se convierte en la empresa con mayores ingresos del mundo

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Se va del colista de la liga: Ignacio Saavedra tiene nuevo equipo en el fútbol de Rusia
    El Deportivo

    Se va del colista de la liga: Ignacio Saavedra tiene nuevo equipo en el fútbol de Rusia

    Tomás González destaca en su regreso a la gimnasia en la Copa del Mundo de Cottbus

    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic
    Tecnología

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO
    Cultura y entretención

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    Maite Alberdi y su filme sobre un embarazo fingido: “Este es mi documental más radical”

    Desapego: escucha el nuevo adelanto del EP de Ana Tijoux & DJ Dacel

    Estados Unidos acumula su mayor poder aéreo en 20 años en Medio Oriente
    Mundo

    Estados Unidos acumula su mayor poder aéreo en 20 años en Medio Oriente

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder
    Paula

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?