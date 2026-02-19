Viña del Mar, San Antonio y Quilpué: Steinert sostiene reuniones con alcaldes de la Región de Valparaíso

En el marco de su despliegue territorial previo al traspaso de mando, la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert (Ind), se reunió durante este jueves con los alcaldes de Viña del Mar, San Antonio y Quilpué en la Región de Valparaíso para coordinar la agenda en materia de seguridad.

Steinert enfatizó en la relevancia de iniciar desde ya un trabajo directo con las autoridades locales. “Abordar la seguridad en las comunas debe hacerse en conjunto con los alcaldes; no es una tarea que podamos enfrentar de manera aislada. La seguridad se construye desde los territorios y en conjunto con los municipios ”, agregó la próxima titular de Seguridad.

El despliegue de la próxima secretaria de Estado comenzó en Valparaíso con una reunión con el gobernador de la región, Rodrigo Mundaca (Ind). Tras aquel encuentro, se trasladó a Quilpué donde concretó una cita con la alcaldesa de la comuna, Carolina Corti (RN), quien valoró la reunión.

“Nos sentimos super honrados de recibir a la (próxima) ministra de Seguridad, una temática tan compleja para nuestra comuna y en general para el país. Le queremos desear además el mayor de los éxitos, porque si le va bien a la ministra, al gobierno del presidente Kast, evidentemente le va a ir bien a Chile”, señaló Corti.

Estos encuentros se enmarcan en una serie de preparativos previos al cambio de mando presidencial que pretenden, en el caso de la cartera de Seguridad, coordinar con mayor efectividad las futuras políticas públicas en aquella materia mediante el despliegue territorial con los municipios.

Viña del Mar

La segunda parada de Steinert fue en Viña del Mar para reunirse con la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) con el objetivo de abordar el trabajo conjunto que ejecutarán en la comuna luego del traspaso de mando.

En el encuentro, Ripamonti detalló las acciones de seguridad implementadas por el municipio durante los últimos años en el ámbito preventivo.

La futura jefa de cartera de Seguridad destacó que “es importante para mí conocer la realidad de cada una de las comunas, claramente esta región es de relevancia para el país y, por lo tanto, ver cada una de las medidas de seguridad que se están adoptando. Veo que son muy relevantes, con mucho esfuerzo de personas que están ayudando a que nuestro país se sienta y se vea más seguro”.

En tanto, Ripamonti valoró el encuentro: “Para nosotros es un placer recibir a la futura ministra y ponerla al tanto de todas las gestiones que estamos realizando como ciudad y también ponernos a disposición de los nuevos desafíos. Sabemos que la primera urgencia que tienen todos los chilenos y chilenas es la seguridad pública y aquí, el único color que tenemos que tener es Chile, y en nuestro caso Viña del Mar ”.

San Antonio

El despliegue de Steinert finalizó en San Antonio durante la tarde, donde sostuvo el encuentro correspondiente con el alcalde Omar Vera (Ind) para dialogar sobre los desafíos y coordinar la agenda de seguridad de la comuna, cuyo puerto representa una zona estratégica para la región.