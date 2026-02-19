SUSCRÍBETE
    Nacional

    Steinert se reúne con el gobernador de Valparaíso y señala: “Tenemos que trabajar para que la seguridad vuelva a nuestro país”

    En la reunión, que se extendió por más de una hora, se abordaron diferentes temas de seguridad, infraestructura y equipamiento policial y coordinación interinstitucional

    Por 
    Javiera Ortiz

    La futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, concretó una reunión con el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, durante la mañana de este jueves con el fin de abordar la agenda y colaboración institucional en materia de seguridad.

    La próxima titular de Seguridad llegó a la gobernación de Valparaíso para dialogar sobre la situación de seguridad en aquella región y revisar, de igual forma, las iniciativas orientadas a fortalecer la prevención del delito y mejorar las capacidades operativas a nivel regional.

    “Fue una reunión muy relevante. Me llevo varios desafíos que puedo plantear en otras regiones, en atención a todos los elementos de seguridad en que ha invertido el gobernador junto a su consejo”, señaló Steinert tras el encuentro, que se extendió por más de una hora.

    “Tenemos que trabajar en forma coordinada y conjunta para que la seguridad, que es un derecho fundamental, vuelva a nuestro país con gran fuerza(...) para ir tomando distintas herramientas, en atención al conocimiento que yo como ministra y mi equipo vamos a tener en terreno a nivel nacional. Así que nos queda mucho trabajo por hacer”, agregó.

    En tanto, Mundaca valoró el encuentro con la futura titular de Seguridad. “Es una buena señal, porque la práctica da cuenta efectivamente de que vamos a tener una autoridad que en materia de seguridad va a estar muy preocupada de las regiones, que comprende y conoce también el rol de los gobiernos regionales“, destacó.

    Asimismo, el gobernador precisó que en la reunión se abordaron diferentes temas relativos a la seguridad, infraestructura, equipamiento policial y la coordinación interinstitucional con Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

    A solo semanas de asumir formalmente el cargo, Steinert ha sostenido una serie de reuniones con figuras municipales y de gobierno, en las que ha limitado su participación mediática. No emitió declaraciones tras su encuentro con la Asociación Chilena de Municipalidades el 20 de febrero, ni luego de su asistencia al lanzamiento de la ordenanza municipal “Cero Incivilidades” en Independencia.

    Sí lo hizo, no obstante, a la salida de la bilateral con el ministro de Seguridad, Luis Cordero. En esa oportunidad, valoró el encuentro: “Nos vamos con mucho trabajo para analizar y así poder dar a todos los chilenos y chilenas la seguridad que el país está esperando. Esta fue una reunión extensa, profunda, muy productiva y realizada con mucho respeto”.

    Trinidad SteinertRodrigo MundacaValparaísoGobernación de ValparaísoJosé Antonio KastSeguridad

