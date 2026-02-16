Cordero y Steinert inician traspaso de información en materia de seguridad pública y abordan proyectos de ley pendientes

Tal y como estaba programado, a las 11 de la mañana llegó hasta el Ministerio de Seguridad la futura ministra de la cartera, Trinidad Steinert. La exfiscal regional de Tarapacá concurrió hasta el edificio de Teatinos 220 para sostener su primera reunión bilateral con el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero.

En el encuentro, el cual se extendió por ocho horas, también contó con la participación de los actuales subsecretarios de la cartera, Carolina Leitao, por la Subsecretaría de Prevención del Delito, y Rafael Collado, por Seguridad Pública. Por el gobierno entrante, además de Steinert, también participaron los próximos subsecretarios: Andrés Jouannet (Seguridad) y Ana Victoria Quintana (Prevención).

Según la programación, tanto el ministro como los subsecretarios tenían entre 20 a 25 minutos para exponer a sus futuros sucesores. El primero en exponer fue el ministro Cordero, seguido del subsecretario Collado y por último la subsecretaria Leitao, quien concluyó con su espacio cerca de las 14 horas.

Tras un receso de 50 minutos para almorzar, pasadas las 15 horas llegó al ministerio el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien se retiró casi tres horas después. La participación de Araya se enmarcó en la consideración de la exposición de ambas policías a las próximas autoridades, por lo mismo cerca de las 17 horas se sumó el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

Cerna se presentó ante las autoridades salientes y entrantes, acompañado de la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Consuelo Peña. Mientras que Araya estaba acompañado por el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Rodrigo Espinoza.

La última presentación la realizó la directora (s) de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), Michelle Bordachar.

La cita

Durante la reunión, según quienes conocieron del encuentro, principalmente cada repartición expuso la situación en la que se encuentra cada organismo y cómo estos serán traspasados de administración.

Por otro lado, agregan las mismas fuentes, las actuales autoridades expusieron sobre los proyectos de ley que se encuentran pendientes y la etapa en la que están. En esa línea, también se adelantó sobre los desafíos y pendientes que deberán asumir las próximas autoridades.

Uno de los proyectos de ley que aún está en el Congreso que interesan a la futura administración es el de las reglas de uso de la fuerza, la protección de la infraestructura crítica y el Sistema Nacional de Protección Ciudadana. Quienes supieron del encuentro comentan que Steinert se mostró interesada en saber el estado de esos proyectos, los cuales deberán ser despachados y eventualmente modificados con indicaciones del Ejecutivo cuando esté al mando de la cartera.

Algo similar expusieron las policías. Testigos del encuentro cuentan que en el caso del director de la PDI, realizó una presentación respecto al estado de la institución y sobre lo que realizaron durante el año 2025. En ese sentido, Cerna abordó materias como el presupuesto, la operatividad de la policía civil y las medidas administrativas que han tomado.

En esa misma línea, según especificó el general Araya, por parte de Carabineros la reunión estuvo orientada “a dar a conocer el estado en el cual se encuentran las instituciones y lo que me corresponde a mí como general director, es dar a conocer precisamente el estado en el cual está Carabineros, cuáles son las proyecciones, cuáles son los planes que se están realizando”.

El desafío de Steinert es mayor debido a que se suma al gobierno de José Antonio Kast como una figura externa al mundo político. Además, llegará a un ministerio que recién está debutando por lo que aún debe afinar su equipo, al que hasta el momento ya tiene fichado a Francisco Chambi, como su jefe de gabinete, y Macarena del Real, a cargo de las comunicaciones.

Si bien Cordero avanzó bastante en la implementación de la cartera, todavía faltan algunos aspectos por desplegarse. Además, su mandato partirá con un recorte de recursos realizado en el área de crimen organizado. Y si bien esta reunión fue netamente informativa, aún hay asuntos bajo reserva que solo podrán ser compartidos con Steinert cuando asuma formalmente el 11 de marzo.

Al término de la reunión, la futura ministra Steinert afirmó que “nos vamos con mucho trabajo para analizar y así poder dar a todos los chilenos y chilenas la seguridad que el país está esperando. Esta fue una reunión extensa, profunda, muy productiva y realizada con mucho respeto. Respeto que espero y confío en que se va a continuar en esa línea por parte del ministro y su equipo”.

Por su parte, el actual ministro, Luis Cordero, afirmó que “igualmente deseo agradecer a la ministra y al equipo de subsecretarios que van a ingresar, no sólo la disposición de haber participado en una reunión de estas características, sino que sobre todo poder contribuir conjuntamente a sostener la Política de Seguridad Publica que es esencialmente entre todos más que una política gubernamental, una política del Estado de Chile”.

Cordero también destacó las cifras con la que entregarán el gobierno. Junto con destacar 70 leyes en materia de seguridad, afirmó que los ingresos irregulares al país han disminuido un 54%; los delitos en la Macrozona Sur cayeron un 80%, así como también se ha reducido la tasa de homicidios a 5,4 por cada 100 mil habitantes. “¿Dónde han aumentado? Han aumentado en el caso de tráfico de drogas y también de armas, porque han sido dos focos muy específicos de fiscalización por parte de las policías y del Ministerio Público”, concluyó el ministro de Seguridad.