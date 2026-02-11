Steinert debuta públicamente en reunión con alcalde de Independencia y fija prioridad en distribución territorial de Carabineros

Cuando faltaban dos minutos para las 10.30 horas, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert llegó hasta la Municipalidad de Independencia. En las dependencias del edificio ubicado en la avenida homónima, la esperaba el jefe comunal, Agustín Iglesias (Ind), quien la recibió apenas bajó del vehículo que transportaba a la próxima autoridad de gobierno.

Steinert fue invitada por la máxima autoridad de la comuna de la zona norte de la capital, específicamente a una actividad donde Iglesias anunció uno de sus proyectos emblemáticos: Cero Incivilidades . La iniciativa del alcalde busca multar y hasta quitar beneficios municipales a aquellas personas que cometan faltas como orinar en la calle, consumir alcohol en la vía pública o cualquier tipo de hecho que aumente la inseguridad en la comuna.

Esta actividad, en el caso de Steinert, se convirtió en la primera actividad pública que tiene en el país tras su nominación para encabezar Seguridad por parte del presidente electo, José Antonio Kast. Hasta ahora, la exfiscal regional de Tarapacá había participado principalmente en la gira a Centro América junto al próximo mandatario , donde la abogada tuvo un rol importante en el levantamiento de experiencias en seguridad de países como El Salvador.

Este martes, la expersecutora también encabezó una reunión junto a los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm).

Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

La reunión Iglesias-Steinert

Tras llegar a la Municipalidad de Independencia, la próxima autoridad de Seguridad subió hasta el cuarto piso, junto a Iglesias, para mantener una reunión con el jefe comunal. Quienes supieron del encuentro que duró casi 40 minutos cuentan que tanto Steinert como Iglesias plantearon una serie de temas.

La parte inicial, señalan testigos del encuentro, fue para abordar la iniciativa de Independencia, la cual fue valorada por la futura titular de la cartera de Seguridad, quien destacó que este tipo de medidas es uno de los puntos más importantes más allá de la persecución penal y que corresponde a las iniciativas que permiten reducir los índices de inseguridad en el país.

Santiago, 01 de Febrero de 2026 El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, recibe a la ministra de Seguridad Pública del gobierno entrante, Trinidad Steinert, en el marco del lanzamiento oficial de la ordenanza municipal “Cero Incivilidades”, iniciativa que busca fortalecer el orden, la convivencia y la recuperación del espacio público en la comuna. Durante la actividad, se darán a conocer los principales alcances de la ordenanza, que entra en vigencia el 11 de marzo de 2026, y que establece sanciones para conductas incívicas que afectan la calidad de vida de vecinas y vecinos. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Por otra parte, en la cita también se habría abordado la disposición del jefe comunal con la autoridad entrante para trabajar colaborativamente una vez que asuman, destacando la importancia de las autoridades locales en el combate a la delincuencia.

Más adelante Iglesias y Steinert también abordaron las expectativas en materia de seguridad sobre el gobierno de José Antonio Kast , materia de la que estará a cargo la exfiscal, quien deberá cumplir con las altas expectitivas de la ciudadanía. Según quienes conocen de ese punto de la conversación, afirman que Steinert transparentó su consciencia sobre dichas expectativas y la atención que le presta aquello.

Por lo mismo, en la cita también se habría expuesto que la próxima ministra espera generar un aterrizaje en su ministerio que se haga sentir, es decir, que la ciudadanía comience a percibir desde un comienzo un cambio en el manejo a la seguridad. Aquello, buscaría generarlo no sólo comunicacionalmente, sino que también a través de medidas concretas.

Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

En esa línea, la abogada planteó en la reunión con el alcalde Iglesias que existen dos temas que abordará desde un inicio. El primero, es sobre la distribución de las dotaciones policiales de Carabineros en las comunas, por lo que buscaría evitar “comunas cojas”, es decir, zonas en donde la dotación policial es insuficiente. El otro punto expuesto por Steinert fue sobre las cárceles, ya que afirmó en el encuentro que el país requería un recinto penitenciario para el crimen organizado.

“Las expectativas tienen que tener plazos”

Tras los casi 40 minutos de encuentro con Iglesias, Steinert participó del lanzamiento oficial de la nueva iniciativa de Independencia. En esa ceremonia, en más de una ocasión tanto la presentadora como el alcalde destacó la presencia de la futura ministra, quien fue aplaudida por los vecinos presentes.

Además de eso, Iglesias expresó su disposición como alcalde para trabajar con el futuro gobierno. Sin ir más lejos, destacó que Cero Incivilidades comienza a aplicarse el mismo 11 de marzo. “ Desde el 11 de marzo, esperamos trabajar conjuntamente (...) si al gobierno le va bien, al municipio le va bien ”, sostuvo el jefe comunal, quien destacó nuevamente la visita de la exfiscal. “La presencia de la ministra es muy importante”, afirmó el alcalde.

Agustín Iglesias, alcalde de Independencia. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Pero el tema de las expectativas, también fue algo que abordó posteriormente el alcalde. En un punto de prensa, destacó que el futuro gobierno debe hacerse cargo de aquello, e incluso estipuló plazos en los que se deberían ver los primeros cambios en materia de seguridad.

Respecto a las expectativas, el jefe comunal afirmó que “siempre gobernar es complejo por las expectativas que se generan y eso fue un concepto previo a asumir, fue uno de los temas que conversamos con la ministra (...) Creo que sí, hay una expectativa que cumplir, como alcaldes tenemos por supuesto, encima de que las cosas que se dijeron se cumplan, de que la iniciativa, los planes que se anunciaron, se cumplan por parte del gobierno, y las expectativas tienen que tener un plazo (...) u n tiempo prudente, un tiempo razonable en que uno necesita ver avance”.

Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

“Los alcaldes, por supuesto, tenemos una responsabilidad de exigir que esto se cumpla, pero también de ser razonable. Uno sabe que nadie cambia las cosas de la noche a la mañana. Por eso, como alcalde yo lo digo, es probablemente dar un tiempo para que las cosas se vayan implementando, instalando, tiene que asumir la ministra, formar equipo, se tiene que trabajar en la estrategia (...) hay cosas que van ocurrido durante el primer semestre, durante el primer año, y uno espera ver cambios”, agregó.

Tras el término de la actividad, y luego de una foto oficial, Steinert fue retirada rápidamente por su equipo y por los escoltas que la acompañaban. La futura autoridad fue sacada rápidamente por un costado del edificio hacia el estacionamiento, donde la esperaba su vehículo. Ante las preguntas de la prensa, la futura encargada de la seguridad afirmó, escuetamente, que se retiraba porque tenía una reunión.