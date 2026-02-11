Futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se reúne con alcaldes a un mes del cambio de mando

Resta exactamente un mes para el cambio de mando. Y, antes de asumir formalmente, la futura ministra de Seguridad del siguiente gobierno, la exfiscal Trinidad Steinert, ha encabezado una serie de encuentros con autoridades municipales.

El martes la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), dio a conocer que sostuvo una reunión de trabajo con Steinert en su calidad de vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

“La seguridad de la gente es más importante que las diferencias políticas. Para los alcaldes es la hora de trabajar, coordinar y dar respuestas. No de pelear", comunicó Pizarro a través de X.

Según pudo conocer La Tercera, los alcaldes de la ACHM y Steinert trataron varios temas, entre los que estuvieron ley de seguridad municipal (financiamiento, plazos para su implementación, facultades claras -que se puede realizar y que no-); interagencialidad concreta para asegurar trabajo coordinado entre educación, seguridad, desarrollo social y urbanismo; aporte en prevención de los municipios, trabajo con la comunidad, espacio urbano y presencia institucional en los territorios; integración de los sistemas de información de las agencias públicas y también privadas, interoperabilidad del sistema de seguridad; instancia técnica estado-municipalismo como actores protagonistas de las soluciones; y nadie conoce mejor los territorios y los problemas que afectan a la ciudadanía y estamos listos para apoyar.

El alcalde de Zapallar y presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, señaló que “para la ACHM es fundamental avanzar en la conformación de una fuerza de tarea con la participación de los ministerios de Seguridad, Hacienda, Educación, Transporte, Vivienda, Deporte, Desarrollo Social, Ministerio Publico, además de los municipios y las policías. Sin una coordinación y trabajo conjunto, no podremos salir de la crisis más profunda en seguridad que ha vivido nuestro país”.

Luego añadió: “Con la nueva ministra de Seguridad tenemos coincidencias estratégicas: los municipios somos el primer anillo del Estado y el núcleo de la prevención local y en el territorio. Por ello, es fundamental integrar la gestión urbana y la reinserción social a la persecución penal; solo así enfrentaremos las causas y no solo los síntomas del delito”.

Trinidad Steinert en reunión con representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades. Foto: @ACHMChile.

Y esta jornada, en la misma tónica, Steinert se reunió con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quien adhiere a Chile Vamos. El encuentro se dio en dependencias municipales y en el marco del lanzamiento oficial de una ordenanza denominada “Cero Incivilidades”, que busca reducir estos comportamientos, con la restricción de beneficios sociales a quienes incumplan la normativa.

Respecto de su reunión con Steinert, el jefe comunal sinceró que ésta tuvo como fin “traspasarle las conversaciones que yo ya tuve con la ministra Tohá, con el ministro Cordero, a su nueva administración, y además manifestarle toda la colaboración desde este municipio hacia su ministerio”.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, recibe a la ministra de Seguridad Pública del gobierno entrante, Trinidad Steinert. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Asimismo, sostuvo que una de las promesas de campaña de Kast, el Registro Único de Vándalos, “está alineado con lo que estamos haciendo en los municipios” y que por ello, “quise contarles sobre esta ordenanza, pero no solo eso, sino que sobre todo lo que estamos haciendo en Independencia, las cosas que se pueden replicar, los problemas complejos que tenemos en la comuna”.

“Siempre gobernar es complejo por las expectativas que se generan y eso fue un concepto previo a asumir, fue uno de los temas que conversamos con la ministra (...) Creo que sí, hay una expectativa que cumplir, como alcaldes tenemos por supuesto, encima de que las cosas que se dijeron se cumplan, de que la iniciativa, los planes que se anunciaron, se cumplan por parte del gobierno, y las expectativas tienen que tener un plazo”, añadió.

La siguiente titular de Seguridad, no obstante, se retiró del evento sin dar declaraciones a la prensa.