Violenta encerrona en Renca: sujetos amenazaron y golpearon a pareja para robar su vehículo

Una violenta encerrona se registró durante la noche del martes en la comuna de Renca, donde una pareja fue interceptada por desconocidos quienes los intimidaron con el fin de sustraer su vehículo.

Los hechos se registraron alrededor de las 22 horas, cuando la mujer que conducía el vehículo fue interceptada por al menos tres sujetos, armados, los que la amenazaron a ella y su pareja, y golpearon en la cabeza a este último.

Según detalló el teniente de Carabineros, Patricio Altamirano, Oficial de ronda Prefectura Santiago Occidente, “siendo aproximadamente las 22 horas, una pareja de nacionalidad chilena se disponía a estacionar su vehículo en las inmediaciones de su domicilio en la comuna de Renca, momento en el cual son sorpresivamente interceptados por tres individuos que descienden desde un vehículo desconocido”.

“Estos sujetos, utilizando armas tipo pistola, intimidan a la víctima y a su acompañante, logrando sustraer el vehículo y diversas pertenencias”, añadió, apuntando que “A raíz de lo anterior, la víctima no resultó con lesiones, mientras que su acompañante presentó una lesión leve en la cabeza”.