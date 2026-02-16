Violenta encerrona en Vitacura: sujetos amenazaron con armas de fuego a la víctima

Una violenta encerrona se registró en horas de la noche del domingo, cuando desconocidos armados interceptaron e intimidaron a una persona con el fin de sustraer su vehículo en la comuna de Vitacura.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando la víctima, que manejaba en dirección al oriente, fue interceptada por otro automóvil del cual descienden un grupo de sujetos con armas de fuego y elementos como martillos.

Según detalló el Subcomisario Luis Torres de la Brigada de Robos e Intervención Criminalística (Biro Incri) de la PDI, “un vehículo se posicionó por delante de ellos, momentos en los cuales descienden una cantidad entre tres a cuatro sujetos desconocidos masculinos, los cuales intimidan a la víctima con armas de fuego y otros elementos tipo martillo, logrando bajar a la persona para así hacerse el vehículo y huir en dirección desconocida”.

Horas más tarde, durante la madrugada personal de Carabineros logró encontrar el vehículo sustraído en la calle Teniente Ponce, en la comuna de Conchalí.

De acuerdo a lo que detalló el funcionario policial, “en este momento está siendo periciado para lograr obtener algún indicio de interés criminalístico”.