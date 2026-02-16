Violenta encerrona en Vitacura: sujetos amenazaron con armas de fuego a la víctima
Horas más tarde, personal policial encontró el vehículo sustraído en una comuna del sector norte de la capital.
Una violenta encerrona se registró en horas de la noche del domingo, cuando desconocidos armados interceptaron e intimidaron a una persona con el fin de sustraer su vehículo en la comuna de Vitacura.
Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando la víctima, que manejaba en dirección al oriente, fue interceptada por otro automóvil del cual descienden un grupo de sujetos con armas de fuego y elementos como martillos.
Según detalló el Subcomisario Luis Torres de la Brigada de Robos e Intervención Criminalística (Biro Incri) de la PDI, “un vehículo se posicionó por delante de ellos, momentos en los cuales descienden una cantidad entre tres a cuatro sujetos desconocidos masculinos, los cuales intimidan a la víctima con armas de fuego y otros elementos tipo martillo, logrando bajar a la persona para así hacerse el vehículo y huir en dirección desconocida”.
Horas más tarde, durante la madrugada personal de Carabineros logró encontrar el vehículo sustraído en la calle Teniente Ponce, en la comuna de Conchalí.
De acuerdo a lo que detalló el funcionario policial, “en este momento está siendo periciado para lograr obtener algún indicio de interés criminalístico”.
