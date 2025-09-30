Violento incendio en Viña del Mar destruye cuatro viviendas

Un incendio de gran magnitud se registró la noche de este lunes en Viña del Mar, Región de Valparaíso, específicamente en la intersección de Rogelio Astudillo con Villacura, en el sector de Forestal Alto.

Las llamaradas y la columna de humo pudieron observarse desde distintos puntos de la comuna. El fuego, iniciado alrededor de las 21.00 horas, fue de carácter estructural y afectó a cuatro inmuebles, algunos de las cuales quedaron completamente destruidas.

Ante la emergencia, Bomberos de Viña del Mar declaró una tercera alarma de incendio, lo que movilizó a cerca de 25 unidades y más de 250 voluntarios.

Las labores se concentraron en evitar la propagación a viviendas colindantes, lo que finalmente permitió controlar la situación durante la madrugada.

Al respecto, el comandante de Bomberos de la comuna, Sebastián Páez, confirmó que no hubo personas lesionadas ni voluntarios heridos. Sin embargo, advirtió que una persona permanece desaparecida.

Además, relató que el combate de las llamas se dificultó debido a problemas de presión de agua en los grifos del sector.

Por su parte, la empresa Chilquinta informó que el suministro eléctrico resultó interrumpido en distintas zonas cercanas, aunque el servicio habría comenzado a restablecerse parcialmente hacia la 1.00 de la madrugada de este martes.

Equipos de emergencia y autoridades locales trabajan para esclarecer el origen del siniestro y atender a las familias damnificadas.