Virus sincicial presiona a los hospitales: 70% de los servicios en riesgo o alerta por alta ocupación de camas pediátricas

El temor de todos los inviernos está instalado en los establecimientos de salud. Con el aumento sostenido de las enfermedades respiratorias -en especial del virus sincicial- la ocupación de camas críticas pediátricas en los recintos asistenciales ha ido al alza en los últimos días, alcanzando niveles definidos como de riesgo o alerta por las autoridades sanitarias luego de una baja producida por las recientes vacaciones escolares.

Desde que inició la campaña de invierno, en marzo, las autoridades sanitarias se reúnen todos los miércoles para analizar el estado de la red, cómo va la circulación viral y el estado de los establecimientos. Y este miércoles, por primera vez en semanas, el encuentro dejó entrever una inquietud que no se había manifestado en las instancias.

Y es que de acuerdo con la información a la que tuvo acceso de La Tercera, de los 29 servicios de salud que existen en el país, 11 registran una ocupación pediátrica en nivel de “riesgo” -como le denominan en el Minsal-, nueve se encuentran en estado de “alerta” y solo ocho mantienen cifras consideradas “seguras”. En otras palabras, el 70% de la red tiene buena parte de sus camas críticas pediátricas ocupadas.

La Región Metropolitana es una de las más afectadas por la alta demanda. Servicios como el Metropolitano Central presentan una ocupación del 95%; mientras que el Occidente llega al 94%; el Sur, al 92%; el Oriente, al 90%, y el Sur Oriente, al 89%. Es decir, cinco de los seis servicios de la región están en zona de “riesgo”, con prácticamente todas sus camas habilitadas en uso. El que está en mejor situación es el Norte, con 79% de ocupación y un estado de alerta.

En el resto del país la presión sobre las camas críticas pediátricas también queda en evidencia. Servicios como el del Maule presentan una ocupación del 85%, Concepción alcanza un 87%, y ambos servicios de La Araucanía -Norte y Sur— se encuentran en el umbral de riesgo.

En contraste, regiones como Arica, Aysén y Magallanes presentan un escenario más favorable, con niveles de ocupación por debajo del 40% y clasificados como seguros por el Ministerio de Salud.

Consultada por La Tercera, Valentina Pino, coordinadora de la campaña de invierno de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, afirma que “los peaks siempre generan una presión. Hemos visto un aumento en la consulta y la hospitalización por causa respiratoria pediátrica principalmente en el grupo de infancias entre 5 y 14 años, seguido del grupo de menores de un año”.

Y pese a las cifras, explica que han contado con margen de acción: “Gracias a la preparación de la red, la que es revisada y adaptada cada semana, hemos podido derivar a tiempo principalmente entre hospitales públicos, y en menor porcentaje a prestadores privados, que sabemos que están viviendo la misma presión”.

Desde el inicio de la campaña se han registrado 143 derivaciones. El 72,7% entre el sector público, y 27,3% al privado. Esta semana se registraron 24 traslados, 10 más que la anterior, lo que es un aumento del 71%.

“Estamos en coordinación diaria, y en reunión semanal de coordinación con la red. Ayer el subsecretario Bernardo Martorell enfatizó que no podemos bajar la guardia, y debemos seguir preparados para reconvertir camas, para derivar oportunamente y para estar alerta a los síntomas, sobre todo en los más pequeños”, añade Pino.

En el sector privado, los especialistas también han notado un alza en la demanda de hospitalización. Leonardo Ristori, jefe de Urgencias de Clínica Indisa, cuenta que “prácticamente todo lo que hospitalizamos en niños son cuadros respiratorios. El 75% es virus sincicial y quedan unos pocos de influenza”.

Eso sí, explica que el perfil del paciente ha cambiado desde que se está inmunizando a los lactantes contra el sincicial: “Ahora volvió a ser susceptible el grupo de los niños más grandes. Afortunadamente, porque prácticamente por encima de los dos años es muy rara la mortalidad por virus sincicial. En los niños más chiquititos era más grave”.

Desde la Red UC Christus advierten que “hemos registrado, durante el último mes, un leve aumento en las hospitalizaciones pediátricas por el virus, aunque muy por debajo de lo observado en años anteriores a la implementación del anticuerpo Nirsevimab”.

Y detallan que “la mayoría de los casos corresponde a niños mayores de un año, quienes no recibieron esta inmunización en 2025. Y en la unidad crítica se han recibido algunos niños con sincicial graves derivados de la red pública”.

Este aumento en la demanda va de la mano con el alza del virus sincicial. Según la última actualización del Instituto de Salud Pública (ISP), en la semana epidemiológica 31 de 2025 se analizaron 3.737 muestras, principalmente de niños entre 1 y 4 años, que concentraron el 27,9% de los casos. La positividad alcanzó un 50,7%, una cifra mayor a la de la semana anterior (46,9%).

El virus sincicial fue, por lejos, el más detectado, con 924 casos (43,5%), seguido por el rinovirus (570), influenza A (162) y metapneumovirus (138). También se identificaron otros virus como parainfluenza, adenovirus y Covid-19, aunque en menor medida.