SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Virus sincicial presiona a los hospitales: 70% de los servicios en riesgo o alerta por alta ocupación de camas pediátricas

Aunque más de dos tercios de los servicios de salud del país tienen ocupadas casi todas sus camas críticas pediátricas, el Ministerio de Salud asegura que la red aún cuenta con margen de maniobra. Eso sí, ya se han visto obligados a hacer derivaciones, principalmente entre hospitales.

Ignacia CanalesPor 
Ignacia Canales
Alerta-Sanitaria-2300778.jpg

El temor de todos los inviernos está instalado en los establecimientos de salud. Con el aumento sostenido de las enfermedades respiratorias -en especial del virus sincicial- la ocupación de camas críticas pediátricas en los recintos asistenciales ha ido al alza en los últimos días, alcanzando niveles definidos como de riesgo o alerta por las autoridades sanitarias luego de una baja producida por las recientes vacaciones escolares.

Desde que inició la campaña de invierno, en marzo, las autoridades sanitarias se reúnen todos los miércoles para analizar el estado de la red, cómo va la circulación viral y el estado de los establecimientos. Y este miércoles, por primera vez en semanas, el encuentro dejó entrever una inquietud que no se había manifestado en las instancias.

Y es que de acuerdo con la información a la que tuvo acceso de La Tercera, de los 29 servicios de salud que existen en el país, 11 registran una ocupación pediátrica en nivel de “riesgo” -como le denominan en el Minsal-, nueve se encuentran en estado de “alerta” y solo ocho mantienen cifras consideradas “seguras”. En otras palabras, el 70% de la red tiene buena parte de sus camas críticas pediátricas ocupadas.

La Región Metropolitana es una de las más afectadas por la alta demanda. Servicios como el Metropolitano Central presentan una ocupación del 95%; mientras que el Occidente llega al 94%; el Sur, al 92%; el Oriente, al 90%, y el Sur Oriente, al 89%. Es decir, cinco de los seis servicios de la región están en zona de “riesgo”, con prácticamente todas sus camas habilitadas en uso. El que está en mejor situación es el Norte, con 79% de ocupación y un estado de alerta.

En el resto del país la presión sobre las camas críticas pediátricas también queda en evidencia. Servicios como el del Maule presentan una ocupación del 85%, Concepción alcanza un 87%, y ambos servicios de La Araucanía -Norte y Sur— se encuentran en el umbral de riesgo.

En contraste, regiones como Arica, Aysén y Magallanes presentan un escenario más favorable, con niveles de ocupación por debajo del 40% y clasificados como seguros por el Ministerio de Salud.

Consultada por La Tercera, Valentina Pino, coordinadora de la campaña de invierno de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, afirma que “los peaks siempre generan una presión. Hemos visto un aumento en la consulta y la hospitalización por causa respiratoria pediátrica principalmente en el grupo de infancias entre 5 y 14 años, seguido del grupo de menores de un año”.

Y pese a las cifras, explica que han contado con margen de acción: “Gracias a la preparación de la red, la que es revisada y adaptada cada semana, hemos podido derivar a tiempo principalmente entre hospitales públicos, y en menor porcentaje a prestadores privados, que sabemos que están viviendo la misma presión”.

Desde el inicio de la campaña se han registrado 143 derivaciones. El 72,7% entre el sector público, y 27,3% al privado. Esta semana se registraron 24 traslados, 10 más que la anterior, lo que es un aumento del 71%.

“Estamos en coordinación diaria, y en reunión semanal de coordinación con la red. Ayer el subsecretario Bernardo Martorell enfatizó que no podemos bajar la guardia, y debemos seguir preparados para reconvertir camas, para derivar oportunamente y para estar alerta a los síntomas, sobre todo en los más pequeños”, añade Pino.

En el sector privado, los especialistas también han notado un alza en la demanda de hospitalización. Leonardo Ristori, jefe de Urgencias de Clínica Indisa, cuenta que “prácticamente todo lo que hospitalizamos en niños son cuadros respiratorios. El 75% es virus sincicial y quedan unos pocos de influenza”.

Eso sí, explica que el perfil del paciente ha cambiado desde que se está inmunizando a los lactantes contra el sincicial: “Ahora volvió a ser susceptible el grupo de los niños más grandes. Afortunadamente, porque prácticamente por encima de los dos años es muy rara la mortalidad por virus sincicial. En los niños más chiquititos era más grave”.

Desde la Red UC Christus advierten que “hemos registrado, durante el último mes, un leve aumento en las hospitalizaciones pediátricas por el virus, aunque muy por debajo de lo observado en años anteriores a la implementación del anticuerpo Nirsevimab”.

Y detallan que “la mayoría de los casos corresponde a niños mayores de un año, quienes no recibieron esta inmunización en 2025. Y en la unidad crítica se han recibido algunos niños con sincicial graves derivados de la red pública”.

Este aumento en la demanda va de la mano con el alza del virus sincicial. Según la última actualización del Instituto de Salud Pública (ISP), en la semana epidemiológica 31 de 2025 se analizaron 3.737 muestras, principalmente de niños entre 1 y 4 años, que concentraron el 27,9% de los casos. La positividad alcanzó un 50,7%, una cifra mayor a la de la semana anterior (46,9%).

El virus sincicial fue, por lejos, el más detectado, con 924 casos (43,5%), seguido por el rinovirus (570), influenza A (162) y metapneumovirus (138). También se identificaron otros virus como parainfluenza, adenovirus y Covid-19, aunque en menor medida.

Más sobre:SaludCirculación ViralDemanda asistencialVirus sincicialCamas pediátricas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El CEN responde a polémica por seguros y anuncia que eventuales sanciones serán absorbidas por miembros del consejo

Trump nomina al presidente del Consejo de Asesores Económicos como gobernador de la Fed

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

El dardo de Boric a empresarios que firmaron carta dirigida a Kast, Matthei y Kaiser por carrera presidencial

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Regiones sostienen alza en ventas de comida rápida y la RM anota un retroceso

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

5.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

El dardo de Boric a empresarios que firmaron carta dirigida a Kast, Matthei y Kaiser por carrera presidencial
Chile

El dardo de Boric a empresarios que firmaron carta dirigida a Kast, Matthei y Kaiser por carrera presidencial

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

El CEN responde a polémica por seguros y anuncia que eventuales sanciones serán absorbidas por miembros del consejo
Negocios

El CEN responde a polémica por seguros y anuncia que eventuales sanciones serán absorbidas por miembros del consejo

Trump nomina al presidente del Consejo de Asesores Económicos como gobernador de la Fed

Regiones sostienen alza en ventas de comida rápida y la RM anota un retroceso

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”
El Deportivo

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”

Darío Osorio se vuelve a lucir en la Europa League

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial
Cultura y entretención

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.
Mundo

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida