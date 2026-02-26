SUSCRÍBETE
    Nacional

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    En el ámbito policial, el proceso registra nueve detenidos por infracción a la ley de drogas y maltrato de obra a Carabineros y funcionarios municipales.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León

    Con más del 50% de avance en la remoción de escombros y 1.100 toneladas ya retiradas, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, entregó un nuevo balance del proceso de desalojo de la toma Dignidad, confirmando que el asentamiento irregular ya cuenta con el 100% de sus estructuras desarmadas.

    En compañía del prefecto de la Prefectura Santiago Cordillera de Carabineros, coronel Ignacio Toledo, Reyes proyectó que el proceso podría finalizar durante la tarde del viernes, cumpliendo los plazos establecidos.

    “Ya podemos hablar de la ex toma Dignidad. El desarme de las casi 440 construcciones irregulares terminó ayer y hoy estamos concentrados en la remoción. Esperamos que el volumen final de retiro se aproxime a las 10 mil toneladas”, detalló Reyes.

    En paralelo al operativo, el municipio ha ejecutado 46 atenciones sociales durante las jornadas de desalojo y previamente levantó 200 informes sociales de las 601 familias registradas en el catastro, antecedentes que están siendo analizados por el Serviu Metropolitano para la asignación de 109 subsidios de arriendo aún disponibles.

    A la fecha, se han entregado 85 subsidios: 62 gestionados por La Florida y 23 por Peñalolén, con 15 ya aplicados. El alcalde enfatizó que los criterios fueron flexibilizados, permitiendo incluso el subarriendo con familiares directos para facilitar el acceso a vivienda.

    Como medida de emergencia, el municipio habilitó un albergue transitorio por 72 horas en el gimnasio municipal, donde hasta ahora 25 personas han hecho uso de la instancia.

    Operativo para las mascotas en la toma Dignidad

    Uno de los focos críticos del proceso fue la situación de animales abandonados. El municipio realizó más de 10 operativos previos de catastro y atención veterinaria. Durante el desalojo se rescataron 25 perros y 3 gatos. De ellos, 10 perros fueron retirados por sus dueños y 15 permanecen en el canil municipal habilitado especialmente para este proceso, con atención veterinaria permanente. La municipalidad habilitó una plataforma digital de adopción para quienes quieran darles un nuevo hogar.

    En materia de seguridad, el coronel Toledo informó que el balance actualizado registra nueve personas detenidas por infracción a la ley de drogas y maltrato de obra a Carabineros y funcionarios municipales. Además, se recuperó un vehículo con encargo por robo, sustraído en la comuna de Conchalí.

