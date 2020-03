Acuerdos en salud, ahora es el momento

SEÑOR DIRECTOR:

Nadie discute que el acceso a una salud de calidad para todos y no solo para quienes tienen recursos, es una de las más importantes demandas sociales hoy en Chile.

Sabemos que en nuestro país conviven dos esquemas de seguros de salud que no conversan entre sí y que tienen serios problemas. Las Isapres solo aceptan a los sanos, cobran según sexo y edad, dejando fuera a quienes no pueden pagar, y son ineficientes para contener costos. Fonasa actúa como asegurador de última instancia, recibiendo a los más enfermos y de bajos recursos, pero no logra otorgarles soluciones oportunas y presenta bajos niveles de eficiencia, debido, entre otros, a la captura propia de los esquemas estatales.

La polarización entre los que defienden la mejor calidad de las Isapres y clínicas privadas y los que apuestan por un sistema donde solo el Estado provea el seguro de salud ha impedido avanzar. Existe una alternativa que permite conciliar ambas visiones, que son los llamados seguros sociales en salud, como ocurre en Holanda, Alemania, Colombia, entre otros, y que permiten responder a las demandas mencionadas. En ellos se permite participar a aseguradores privados y públicos, pero con reglas diferentes: aceptar a todos los afiliados, ofrecer el plan de salud universal y el pago no está relacionado con el riesgo de salud (sexo, edad, preexistencias).

Carolina Velasco

Investigadora del CEP