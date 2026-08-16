SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Agenda de seguridad

    Gonzalo CorderoPor 
    Gonzalo Cordero

    El Presidente Kast llegó al gobierno con dos promesas fundamentales: recuperar la economía y devolver la seguridad gravemente dañada por la llegada del crimen organizado y el incremento del narcotráfico.

    El anuncio de una agenda de proyectos de ley y, especialmente, el traslado de reos de alta peligrosidad a la nueva cárcel ubicada en Talca marcaron el inicio de su ofensiva en esta materia. La llamada operación “cancerbero” se transmitió en directo por redes sociales, fue cubierta por la televisión y en ella participó el propio gobernante, así como varios de sus ministros. La oposición la acusó de ser un show mediático.

    Por su parte, la reforma constitucional anunciada ha sido criticada por innecesaria y las medidas que buscan endurecer el trato a los delincuentes condenados por delitos de alta peligrosidad fueron cuestionadas incluso en el propio gobierno. Es que enfrentar la criminalidad es muy complejo y, además, es muy diferente en ambos sectores políticos, pues las sensibilidades son otras y, en cierto modo, son bastante comprensibles.

    La derecha, promotora de la libertad y la responsabilidad individual, se enfoca fundamentalmente en el quebrantamiento del orden social ejecutado por el individuo, al que debe seguir el castigo proporcional al daño causado. La izquierda, convencida que la justicia solo viene de la capacidad de la sociedad para imponer determinadas relaciones entre las personas, enfoca la culpa primaria en una falla de la sociedad con el delincuente al que, en cierto modo, considera también una víctima.

    Quién tiene razón, es una pregunta abierta que no resolverá este sencillo columnista; pero hay otra, cuya respuesta es simple: ¿con qué posición se siente más interpretada la mayoría de las personas? Con la retributiva, la que encarna Bukele y que, de otra manera, impulsó Giuliani como alcalde de Nueva York.

    La izquierda califica esto como “populismo penal”, aunque curiosamente una política en que la mayoría tiende a estar con ellos, como subir impuestos por ejemplo, no la considera populismo económico. No se puede reprochar al Presidente Kast que haga lo que está haciendo, porque es el tipo de políticas y acciones en las que cree, porque es lo que comprometió como candidato y, especialmente, porque es lo que la gran mayoría de la gente espera que haga.

    Bien sabemos que la inseguridad tiene una dimensión real, pues los delitos y su peligrosidad han aumentado considerablemente, pero también tiene una dimensión subjetiva, porque es una percepción y no basta combatir el crimen únicamente, también hay que combatir esa percepción. Las personas necesitan ver que las autoridades están haciendo lo que ellas esperan y consideran indispensable.

    La operación “cancerbero” es una medida concreta y también es una señal. La oposición no debiera quejarse de esto, pues bien que sabe gobernar mediante señales cuando tiene la oportunidad. Esto es lo que los chilenos votaron y lo que Kast ofreció. Se aplica aquí el viejo refrán: “el que avisa no engaña”.

    Por Gonzalo Cordero, abogado

    Más sobre:Kastseguridad"cancerbero"izquierdaLT Domingo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca

    Al menos un muerto y siete heridos dejan los últimos ataques israelíes en la ciudad de Gaza

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Carlos Droguett y el retorno de su legado: abren archivo patrimonial con sus manuscritos y textos inéditos

    Lo más leído

    1.
    Propuesta a la ministra Lincolao

    Propuesta a la ministra Lincolao

    2.
    Becas Chile y la pregunta que nunca se hizo

    Becas Chile y la pregunta que nunca se hizo

    3.
    ¿Tenemos que estar agradecidos?

    ¿Tenemos que estar agradecidos?

    4.
    El superproblema

    El superproblema

    5.
    Gobernar es castigar

    Gobernar es castigar

    6.
    La puerta de salida

    La puerta de salida

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca
    Chile

    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca

    Con casi 20 toneladas de cargamento: aterriza en Colombia avión de la FACH con ayuda humanitaria tras terremoto

    SLEP Santiago Centro presenta querella por retención de directivos y amenazas en Liceo 1 Javiera Carrera

    A meter segunda
    Negocios

    A meter segunda

    Capitalizar, no retirar, no endeudar

    Ricardo Ffrench Davis: “El gran error de la izquierda es haber descuidado el crecimiento económico, pero el crecimiento no es bajar impuestos”

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia
    Tendencias

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    Alexis Sánchez engalana la creciente legión chilena en la MLS
    El Deportivo

    Alexis Sánchez engalana la creciente legión chilena en la MLS

    Ante la llegada de Vozinha: los sólidos números con los que Gabriel Maureira intenta aferrarse al arco de Colo Colo

    “Está desentrenado”: el plan de Colo Colo para poner a punto a Vozinha

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”
    Cultura y entretención

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Al menos un muerto y siete heridos dejan los últimos ataques israelíes en la ciudad de Gaza
    Mundo

    Al menos un muerto y siete heridos dejan los últimos ataques israelíes en la ciudad de Gaza

    De la Espriella pide a Trump que suspenda los aranceles a Colombia para facilitar la recuperación tras el terremoto

    Director de la OMS afirmó que cambios a políticas de vacunación en EE.UU. “pueden dejar a los niños desprotegidos”

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta