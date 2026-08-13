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    Alberto Valdés

    Rolf LüdersPor 
    Rolf Lüders

    Ha fallecido Alberto Valdés Eguiguren, destacado economista agrario chileno, buen padre de familia y amigo, cuyos trabajos de investigación fueron pioneros, llegando a tener gran influencia en la formulación de las políticas agrarias.

    Alberto nació en 1935 en Santiago. Una vez completada su educación escolar, estudió economía agraria en la Pontificia Universidad Católica de Chile, para luego completar su formación, primero en la Universidad de Chicago, en dónde obtuvo un grado de Magister, y luego en la London School of Economics, en dónde se doctoró. En Chicago tuve la suerte de compartir durante varios trimestres departamento con Alberto y beneficiarme de sus siempre interesantes perspectivas, influidas, sin duda, por el pensamiento de su mentor, el premio Nobel de Economía, T.W.Schultz, y los aportes de este último a la teoría del desarrollo económico.

    De vuelta en Chile, se integró al profesorado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en dónde -entre otras cosas- fue el director del programa de postgrado en economía, precursor del Magíster en Economía. Contribuyó así en forma significativa al desarrollo de lo que hoy en día es, sin duda, uno de los institutos de economía más prestigiosos de la región.

    En 1976, Alberto ingresó al recientemente creado Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFRI, por sus siglas en inglés), prestigioso centro de estudios agrarios asociado al Banco Mundial y en el cual dirigió su Programa de Comercio de Alimentos y Seguridad Alimentaria. Fue allí donde inició importantes investigaciones, la mayoría de las cuales se tradujeron en influyentes publicaciones. Posteriormente se desempeñó como consultor de destacadas instituciones internacionales y desarrolló, entre otras, metodologías para poder medir las distorsiones que afectan al sector agrícola y para explicar la pobreza rural y la relación existente entre crecimiento económico y desarrollo agrícola.

    Sin embargo y sin duda, el principal aporte de Alberto al diseño de políticas públicas consistió en demostrar conceptual y empíricamente que las buenas políticas agrarias dependen principalmente de la calidad de las políticas macroeconómicas de un país, y de los precios relativos que de allí surgen, y no tanto de las políticas sectoriales específicas.

    Alberto Valdés destacó por su gran calidad humana, por su carácter dialogante, y por ser uno de los economistas agrarios latinoamericanos más destacados de los últimos cincuenta y tantos años. Sus trabajos, relativamente poco conocidos en Chile -excepto por supuesto entre los profesionales de la materia- han influido significativamente en el buen diseño de políticas públicas agrarias y en el combate a la pobreza rural, traduciéndose en una mejora de vida para millones de personas.

    Por Rolf Lüders, economista

    Más sobre:Políticas públicasEconomista agrarioPobreza ruralInstituto de Economía UCFacultad de Agronomía UC

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