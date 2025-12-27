SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)

    Matías AcevedoPor 
    Matías Acevedo
    Gobierno logra acuerdo por reajuste del sector público

    Yo vengo del futuro y ese futuro es un infierno (Argentina). No queremos ese futuro”, señaló el economista José Luis Daza en su reciente paso por Chile. Y ese “infierno” se debió, entre otras causas, a distorsiones persistentes en la gestión del empleo público, que se prestaron para abusos de la política.

    En menos de dos décadas, el empleo público pasó de 2 a 3,4 millones de funcionarios, lo que representaba en torno al 18% del empleo total, mientras que en Chile solo superaba el 10%.

    Si en Chile gastáramos en empleo público lo mismo que Argentina en el año 2023, es decir, 10,7 puntos del PIB, deberíamos aumentar nuestro gasto en remuneraciones en US$ 13.000 millones (3,7 puntos del PIB). Esa cantidad de recursos nos permite hoy, por ejemplo, financiar la PGU para 2,5 millones de pensionados y prácticamente la totalidad de las subvenciones escolares que benefician a más de 3,2 millones de niños y jóvenes.

    Dichos cálculos consideran el empleo público a nivel central, provincial y municipal de ambos países. Y aun ajustando por las diferencias que se organizan para la provisión de servicios públicos, la conclusión sería la misma.

    La pregunta, entonces, es cómo se fue construyendo este preocupante desenlace. La Constitución argentina (artículo 14 bis) consagra la estabilidad del empleado público, una norma razonable en su origen, orientada a evitar desvinculaciones arbitrarias del personal permanente (por ejemplo, por razones meramente políticas). A su vez, la “Ley Marco del Empleo Público” distingue entre personal permanente, que ingresa por concurso, y personal no permanente, contratado a plazo definido. Hasta aquí, se trata de una definición equivalente a los cargos de planta y contratas definidos en nuestra legislación.

    Con el tiempo, los tribunales argentinos comenzaron a considerar que la renovación sucesiva de contratos no permanentes daba origen a una relación laboral estable “de hecho”. Y, por lo tanto, no renovarlos pasó a interpretarse como un despido ilegal, con altas probabilidades de amparo y de reincorporación.

    La judicialización sistemática, con sumarios largos, estándares probatorios exigentes y una doctrina consistentemente favorable al trabajador, significó que, en la práctica, sancionar se volviera más costoso que no hacer nada. La inamovilidad dejó de ser una anomalía y pasa a ser el equilibrio.

    Lo anterior, sumado a la descentralización financiera a nivel provincial, sin los mecanismos de control adecuados y al deterioro progresivo de las instituciones, incluida la fiscal, solo profundizó la crisis del empleo en Argentina.

    De esta forma, el mensaje para la administración pública fue claro: cuando gestionar tiene costo e ignorarlo no lo tiene, el “amarre” se transforma en equilibrio. Y la mala política se encargó de aprovecharse del mal funcionamiento del sistema.

    Algo similar ocurrió en Chile con la interpretación ad hoc de la “confianza legítima”, primero por la Contraloría y luego por los tribunales de justicia. Una mala práctica que fue delimitada con precisión primero en sede administrativa (Contraloría) y luego por los tribunales. Que, por estar sujeta a interpretación, corre el riesgo de cambiar en el futuro.

    Entonces, ¿qué podemos aprender en Chile de esta experiencia? La lección es incómoda, pero evidente: partir por cumplir la ley. Esto implica asumir que los contratos temporales son temporales, que la disciplina no es una opción y que la falta de probidad tiene consecuencias. Que las huelgas ilegales se sancionen y los días no trabajados se descuenten, sin excepciones. Que usar una licencia médica para irse de vacaciones no constituye una falta menor, sino una infracción grave que debe terminar en desvinculación. Que las evaluaciones de desempeño vuelvan a cumplir su función básica: distinguir el desempeño y no repartir calificaciones máximas para evitar conflictos.

    En Argentina, comenzar a cumplir la ley y mejorar la gestión del empleo público han dado resultados concretos. Así, el FMI proyectó recientemente que el gasto en remuneraciones a nivel federal y provincial se reducirá en 2025 en 1,7 puntos del PIB respecto del nivel alcanzado en 2023.

    En resumen, cuando la ley empieza a verse como una agresión, el problema no es la norma, sino el sistema que dejó de respetarla. Y, por lo tanto, no habrá reforma que la enmiende, por más estructural que esta sea, ya que se encargarán de incumplirla. Así, se construyeron los abusos y el “amarre” en el empleo público argentino.

    Chile ha recorrido recientemente un camino con similitudes inquietantes con el pasado reciente de Argentina, pero aún estamos a tiempo de corregirlo y alejarnos de ese final: aquel “infierno” del que, desde el futuro, Daza nos envía una señal de alerta.

    Más sobre:Sector públicoReajuste sector públicoAmarre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rescatan a joven de 21 años extraviado en sector precordillerano de Upeo, en Curicó

    Unión Africana rechaza reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel

    Tailandia y Camboya acuerdan alto el fuego inmediato tras 20 días de combates fronterizos

    PDI detiene a autor de homicidio con arma de fuego ocurrido en Reñaca Alto en marzo de 2024

    La opaca cifra de los asesores de confianza que el próximo gobierno debe regular

    Cómo se preparan las empresas para cumplir la ley Más Mujeres en Directorios que rige desde 2026

    Lo más leído

    1.
    Esa otra inseguridad

    Esa otra inseguridad

    2.
    Pagaron la cuenta

    Pagaron la cuenta

    3.
    Después de la derrota

    Después de la derrota

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Wolves por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Wolves por la Premier League

    Temblor hoy, sábado 27 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 27 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Nottingham Forest vs. Manchester City por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nottingham Forest vs. Manchester City por TV y streaming

    Rescatan a joven de 21 años extraviado en sector precordillerano de Upeo, en Curicó
    Chile

    Rescatan a joven de 21 años extraviado en sector precordillerano de Upeo, en Curicó

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Wolves por la Premier League

    PDI detiene a autor de homicidio con arma de fuego ocurrido en Reñaca Alto en marzo de 2024

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)
    Negocios

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)

    La opaca cifra de los asesores de confianza que el próximo gobierno debe regular

    Cómo se preparan las empresas para cumplir la ley Más Mujeres en Directorios que rige desde 2026

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista
    Tendencias

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    “Los jugadores no intimidan”: los números que desnudan a la peor selección chilena del siglo
    El Deportivo

    “Los jugadores no intimidan”: los números que desnudan a la peor selección chilena del siglo

    Presidente de la Federación de Golf: “A Mito Pereira le quedaban 15 años de carrera”

    Será su último año en Deportes Iquique: Edson Puch anuncia su retiro

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik

    Las mejores películas y series de 2025

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025

    Unión Africana rechaza reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel
    Mundo

    Unión Africana rechaza reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel

    Tailandia y Camboya acuerdan alto el fuego inmediato tras 20 días de combates fronterizos

    Cómo la escalada de Trump en el Caribe pone a prueba la alianza de Venezuela y Cuba

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación