Anglo y Teck: un coloso global para el cobre y los minerales críticos

El reciente anuncio de la intención de fusión entre Anglo American y Teck Resources marca un hito trascendental para la minería mundial. No se trata simplemente de la unión proyectada de dos grandes compañías, sino de la creación de un verdadero campeón de minerales críticos que, de concretarse, jugará un rol protagónico en la transición energética, la digitalización y el desarrollo sostenible. Ambas empresas son socios estratégicos de la International Copper Association (ICA) y han demostrado durante años un compromiso profundo con la innovación, la responsabilidad ambiental y el desarrollo de las comunidades donde operan. Al dar este paso, refuerzan esa visión y sientan las bases para amplificar su impacto positivo en la industria y en la sociedad.

La nueva Anglo-Teck integraría activos de clase mundial en cobre, hierro, zinc y fertilizantes, consolidando una cartera resiliente y de largo plazo. De aprobarse, la industria ganaría una compañía más sólida, capaz de responder al aumento exponencial de la demanda de cobre —el metal esencial de la electrificación y la descarbonización— y de garantizar cadenas de suministro más seguras y confiables. Además, se convertiría en la cuarta productora de cobre del planeta, un sitial que refleja la magnitud y relevancia de esta operación para el mercado global de minerales críticos.

Para Chile, esta transacción proyectada es una señal potente de confianza en nuestro liderazgo como primer productor mundial de cobre. Los proyectos y operaciones que Anglo y Teck mantienen en el país seguirían generando empleo de calidad, impulsando proveedores locales y contribuyendo al crecimiento económico, ahora con una escala y sinergias mayores. Pero los beneficios irían más allá de nuestras fronteras: el mundo necesita más cobre para alcanzar sus metas climáticas, y esta nueva compañía estaría mejor preparada para proveerlo de manera responsable, con estándares de clase mundial en gestión ambiental, seguridad y eficiencia operativa.

Anglo y Teck han sido pioneros en estándares de sustentabilidad y en el relacionamiento con comunidades. Su unión no solo traería eficiencias económicas, sino también una mayor capacidad de invertir en tecnologías limpias, gestión hídrica, energías renovables y programas sociales. En tiempos donde la licencia social es tan relevante como la licencia legal, Anglo-Teck tendría el potencial de convertirse en un referente de minería responsable, con la escala necesaria para marcar la diferencia en un mundo que exige soluciones cada vez más sostenibles y transparentes.

La propuesta de fusión es, en definitiva, una buena noticia para todos: para los trabajadores que verían fortalecida la estabilidad de sus empleos, para las comunidades que contarían con más apoyo, para los países productores que verían dinamizadas sus economías y para el mundo entero que requiere minerales críticos para un futuro sostenible. Anglo y Teck, de concretar su unión, serían más que la suma de sus partes: un coloso de bienestar, innovación y progreso compartido, que refuerza la confianza en que la minería puede y debe ser un motor de desarrollo responsable, inclusivo y sostenible a escala global.