Consejo Minero califica como “tremenda buena noticia para Chile” la fusión Anglo American Teck

El mega acuerdo de fusión entre Anglo American y Teck ha tenido buena recepción en el mercado, las autoridades y la propia industria. Muy en línea con las declaraciones del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, el titular del Consejo Minero, Joaquín Villarino afirmó que la operación es “tremenda buena noticia para Chile”.

“Esto está reflejado en la propia información que ha trascendido y que se ha hecho pública por parte de Anglo American y de Teck. Esta es una fusión muy importante. Son dos grupos mineros muy importantes a nivel mundial y que tienen activos tremendamente relevantes en Chile”, afirmó el dirigente gremial en radio Infinita.

La fusión dará origen Anglo Teck un gigante de US$ 50.000 millones que estará entre los cinco mayores productores de cobre del mundo y el tercero en Chile, solamente por detrás de Codelco y BHP, que explota Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo.

Villarino recordó que el nuevo grupo tendrá al metal rojo como su principal negocio (70% de su producción) y que la fusión logrará generar ahorros permanentes al cabo de cuatro años de unos US$ 800 millones.

En referencia a Quebrada Blanca (Anglo American) y Collahuasi (Teck), destacó los US$ 1.400 millones previstos en las sinergias y el trabajo conjunto que promete la fusión de los gigantes mineros.

Villarino dijo que este negocio pone de manifiesto la importancia que tiene el cobre en el mundo, vital en el mundo de la infraestructura, pero especialmente en la transición energética, la electromovilidad y las energías limpias.

“Estas alianzas estratégicas lo que hacen es fortalecer a los grupos mineros, darles más acceso a los mercados financieros, mejores presencias, robustez y de alguna manera estabilidad en la producción. Chile tiene un rol muy importante como escenario como la fusión de ambos”, afirmó.