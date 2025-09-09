“Ganancias de eficiencia”, “Fortalece posición de Chile”: la reacción de Codelco y Hacienda a la fusión Anglo Teck

La reacción de Codelco y Hacienda a la fusión Anglo Teck

Codelco reaccionó positivamente al anuncio de fusión entre Anglo American y Teck Resources, particularmente porque “fortalece la posición de Chile” como país minero y “líder indiscutido en la producción de cobre”.

El presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, afirmó que esta operación que se valoró en unos US$ 50.000 millones, une activos de “extraordinario valor” como Quebrada Blanca y Los Bronces, ambas operaciones en Chile de la futura Anglo Teck.

“Para Codelco, es motivo de satisfacción ver cómo nuestro país consolida su liderazgo global en este mineral estratégico, y cómo seguimos avanzando como empresa en alianzas que potencian el desarrollo de una minería responsable, competitiva y de futuro”, dijo el ejecutivo.

Qué dijeron Hacienda y Codelco sobre fusión Anglo Teck. En la imagen, el yacimiento Los Bronces. © Nicole Kramm Caifal / Greenpeace

El Ministerio de Hacienda también abordó la mega operación minera y, en una primera aproximación, advirtió que será favorable para ambas compañías.

“Esto les va a permitir tener ganancias de eficiencia. En particular, hay algunos yacimientos que tienen de manera muy próxima y eso les podría efectivamente permitir ganancias de eficiencia”, dijo el ministro Grau en radio Pauta.

Consultado sobre el riesgo de concentración que pudiera tener este negocio, Grau recordó que es la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la institución que tiene competencia sobre eso.