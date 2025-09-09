SUSCRÍBETE
Anglo American y Teck anuncian fusión para crear un “campeón mundial” de minerales críticos y cobre

Se trata de una “fusión entre iguales” y la empresa fusionada estará entre los cinco mayores productores de cobre del planeta. Firmas anunciaron la integración y optimización operativa en Chile de Collahuasi y Quebrada Blanca.

David NogalesPor 
David Nogales
Anglo American anuncia fusión con Teck.En la imagen el mineral Los Bronces. Ivan Alvarado

Movimiento de tonelaje en la minería mundial y que tendrá implicancias en Chile. Anglo American y la canadiense Teck Resources anunciaron un acuerdo de fusión para crear un “campeón mundial” en minerales críticos y uno de los mayores productores de cobre.

En un comunicado, las mineras dijeron que se trata de una “fusión entre iguales” y que la empresa estará entre los cinco mayores productores de cobre del planeta.

La nueva empresa se llamará Anglo Teck y se calcula que tendrá un valor de US$ 50.000 millones.

“Al aunar las fortalezas de ambas compañías, Anglo Teck aprovechará sus probadas capacidades en excelencia técnica y operativa, sostenibilidad, marketing de productos y ejecución de proyectos para generar un crecimiento significativo y generador de valor a lo largo del ciclo”, dijo Anglo en el documento.

El grupo resultante tendrá su sede central en Vancouver y oficinas corporativas para apoyar al grupo global en Londres y Johannesburgo.

Anglo American se fusiona con Teck CHRIS HELGREN

Los accionistas de Anglo American tendrán alrededor del 62,4% de la compañía fusionada y Teck el 37,6 % restante.

El acuerdo, que generará un ahorro de costos de unos US$ 800 millones al año tras la fusión, tenía efectos inmediatos en elmercado bursátil.

Las acciones de Anglo American registraban un salto de 9,33% en la Bolsa de Londres mientras que la canadiense se disparaba más de 18% en las operaciones previas a la apertura.

Anglo Teck contará con una cartera de operaciones de producción líder en la industria, que incluye seis activos de cobre de clase mundial, junto con negocios de mineral de hierro y zinc premium de alta calidad.

Anglo Teck será uno de los mayores productores de cobre del mundo y se beneficiará de algunas de las dotaciones de cobre de mayor calidad del mundo, con importantes proyectos de desarrollo de cobre, tanto en terrenos industriales como en terrenos verdes, ubicados en jurisdicciones mineras atractivas y consolidadas, para impulsar el crecimiento del negocio.

Anglo Teck también mantendrá la opción de crecimiento en toda su cartera de productos, incluyendo mineral de hierro premium, zinc y nutrientes para cultivos.

¿Qué pasará en Chile?

La mega operación tendrá repercusiones en Chile. Anglo American opera las minas de cobre de Los Bronces y El Soldado, además de la Fundición Chagres, en las que tiene una participación mayoritaria.También posee una participación del 44% en la mina Collahuasi.

Teck, por su parte, opera en Chile Quebrada Blanca, Carmen de Andacollo y también trabaja en el proyecto NuevaUnión junto a Newmont Goldcorp.

Anglo American se fusiona con Teck. En la imagen, la faena Quebrada Blanca.

Las compañías dijeron que trabajarán con actores clave y socios en Collahuasi y Quebrada Blanca para optimizar el valor de estos activos adyacentes y obtener US$1.400 millones (base 100%) de sinergias de ingresos EBITDA subyacentes en promedio anual antes de impuestos entre 2030 y 2049, principalmente mediante la integración y optimización operativa de Collahuasi y Quebrada Blanca.

“Esto se basará en el éxito de Anglo American con asociaciones adyacentes similares en Brasil y otras partes de Chile”, dijeron las compañías.

