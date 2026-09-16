Apostando por la diplomacia comercial

El representante adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, se reunió con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Hace unos días vimos que visitó Chile, Jeffrey Goettman, representante de Estados Unidos para la negociación de aranceles impuestos a nuestros productos. Y nos llenan de esperanza las importantes reuniones que sostuvo al más alto nivel con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entendemos que de esas conversaciones pueden salir buenas noticias, así lo esperamos.

Hace casi 60 años, también con esperanza, un hombre en Arica, puerta norte del país, empecinado, comenzó el desarrollo de condensadores electrónicos para televisores, para luego volcarse a la fabricación de packaging de aluminio para distintas industrias y mercados…una locura para muchos en esos tiempos. Esa tímida empresa, hoy manufactura más de 65 millones de unidades de diferentes tipos de envases al año y exporta el 85% de su producción a EEUU, Perú, Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, Guatemala Reino Unido y Francia y es el tercer cliente más importante del Puerto de Arica.

Pero a su vez Condensa, (que así se llama la empresa de la que hablamos) detenta un récord al menos complejo: es la industria chilena que más aranceles tiene a la hora de ingresar productos a Estados Unidos…nada menos que el 50%.

Hacer empresa y echar a andar una idea o negocio nunca ha sido fácil. Hoy le llaman emprender, pero básicamente es lo mismo; trabajar duro con una idea novedosa, desarrollarla, buscar mercados, vencer las dificultades y aprovechar las oportunidades que generamos. Ahora si eso mismo se desarrolla en alguna de las regiones de Chile, definitivamente la dificultad y el riesgo aumentan.

Desde Arica queremos ser escuchados y llevar una voz desde las regiones que muchas veces no es percibida con fuerza, que nuestra opinión sea relevante, que nuestra industria innovadora y tecnológica y de largo plazo, se pueda proyectar en el tiempo y para eso necesitamos conversar, sentarnos a la mesa y ver como salimos de ésta.

Poco se sabe de los pasos que Goettman dio en Chile, pero es una buena señal que haya cruzado el continente para revisar la relación comercial con nuestro país, marcada por el tratado de libre comercio (TLC) vigente desde junio de 2003. Han sido 23 años de un fructífero acuerdo que llevó a muchos empresarios chilenos a buscar nuevos horizontes en Estados Unidos, a desarrollar ese mercado de expotación para nuestros productos y que, al mismo tiempo, se convirtió en la puerta de ingreso de productos y servicios venidos del país del norte. O sea, el TLC produjo beneficios para las empresas y personas de ambos países.

En Condensa, como muchas otras industrias y empresas de regiones, sabemos competir en los mercados internacionales con excelentes productos y servicios, pero dependemos de condiciones estables y eso es conocido por las autoridades negociadoras.

Aspiramos a recuperar las condiciones de un mercado libre y competitivo que permita seguir la senda de desarrollo en base a competir en un mundo que ofrece oportunidades, pero también enormes desafíos. Estamos disponibles.

Por Matías Levit C., Gerente General Condensa y miembro de la familia fundadora de Condensa.