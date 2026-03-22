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    Avanzar en el proyecto de sala cuna universal

    Elisa WalkerPor 
    Elisa Walker
    Avanzar en el proyecto de sala cuna universal

    Estos últimos años se ha debatido sobre los problemas que impiden la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y qué medidas se pueden adoptar para superarlos. Lo cierto es que esta discusión no es reciente. Si se revisa la historia legislativa desde 1990 a la fecha, veremos que se ha avanzado en una agenda que le otorgue derechos a las mujeres y les permita mejorar sus vidas, y estas se han transformado en el sello distintivo del respectivo gobierno. Destacan iniciativas legales como la creación del Servicio Nacional de la Mujer (Aylwin), Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (Bachelet), postnatal (Piñera), erradicación de la violencia contra las mujeres (Boric), entre tantos otros.

    Tomando en cuenta este desarrollo legislativo, el gobierno de José Antonio Kast tiene la posibilidad de marcar su sello distintivo haciendo realidad su compromiso de crear una política pública de sala cuna universal con cargo al Estado. De esta forma, se podrá seguir consolidando la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

    Dicho lo anterior, llama la atención que en la lista de priorizaciones legislativas que presentó la Segpres hace algunos días no se incluyera una urgencia al proyecto de sala cuna. Esta iniciativa ha tenido un avance significativo en el Senado y, tal como lo han destacado organizaciones como Comunidad Mujer y Chile Mujeres, en el verano se lograron destrabar puntos conflictivos, generando un apoyo político transversal.

    El silencio de la Segpres ante este proyecto puede tener múltiples lecturas. Ojalá que este silencio no implique que el gobierno quiera empezar una nueva discusión legislativa y no avanzar desde el proyecto que se discute en el Senado. Tenemos experiencia previa al respecto en el tema de pensiones. La Presidenta Michelle Bachelet presentó un proyecto de ley para que luego el Presidente Sebastián Piñera presentara uno nuevo para discutir esa materia; finalmente, el Presidente Gabriel Boric presentó una nueva iniciativa legal, la que ahora es ley. Estos tres proyectos podrían haberse discutido en una sola iniciativa, pero el ánimo de empezar todo de nuevo impidió ese ejercicio. Claro, al final del día, se logró aprobar la reforma de pensiones, pero pasaron alrededor de nueve años para su total tramitación.

    Es de esperar que el proyecto de sala cuna universal no viva el mismo vaivén legislativo porque los tiempos apremian. En este caso, son las mujeres quienes sufren las consecuencias de esa lentitud. La regulación actual de sala cuna encarece la contratación formal de las mujeres en espacios laborales porque radica el pago de este servicio en empresas que contratan 20 o más mujeres. Esta ley también parte del supuesto de que el cuidado de los niños radica exclusivamente en las mujeres. Desde hace años que están haciendo esfuerzos legislativos para superar ambos obstáculos. Las políticas públicas deben mejorar la vida de las personas y es por eso que la eficiencia legislativa sí importa.

    Por Elisa Walker, abogada

    Más sobre:sala cuna universalKastSegpresMujeres

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